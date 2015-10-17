به گزارش خبرنگار مهر، منصور سرگزی پیش از ظهر شنبه در دیدار با کارکنان اداره کل زندان ها و روسای زندان های لرستان با بیان اینکه ستاد اقامه نماز لرستان یکی از ستادهای اقامه نماز موفق و فعال کشور است، اظهار داشت: ما این آمادگی را داریم که هر ماه یک روز کامل در بین مددجویان شما حاضر شده و ارتباط منظم و مستمری با آنها داشته باشیم.

وی عنوان کرد: ستاد اقامه نماز تفاهم نامه هایی با وزارت خانه و سازمان و نهادهای کشور در راستای توسعه و ترویج فرهنگ نماز داشته و در این راستا همکاری های بسیاری خوبی با سازمان زندان ها داشته است.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی ستاد اقامه نماز کشور به برگزاری طرح ملی نماز در سال ۹۵ اشاره کرد و ادامه داد: این طرح ویژه مددجویان زندان ها بوده و یک برنامه اثرگذار در کنار اقدامات خوب دیگر است.

سرگزی با بیان اینکه تا پایان سالجاری ۱۰ نوبت اعزام مبلغ و کارشناس متخصص نماز برای استان لرستان خواهیم داشت، تصریح کرد: کتابخانه های زندان های استان را با آثار و محصولات نماز تجهیز خواهیم کرد که در این سفر ۱۰۰ عنوان کتاب برای زندان مرکزی خرم آباد همراه آورده ایم.

وی با اشاره به اینکه بیست و چهارمین اجلاس سراسری نماز بهمن ماه سالجاری در قزوین برگزار خواهد شد، افزود: از بین همکاران در اداره کل زندان ها و مددجویان، فعالان حوزه نماز در صحن علنی این اجلاس معرفی و تجلیل به عمل خواهد آمد.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی ستاد اقامه نماز کشور خاطرنشان کرد: به موازات اجلاس سراسری نماز، اجلاس های استانی نماز با رویکرد شناسایی و معرفی و تجلیل از فعالان نماز در استان ها از ۱۰ روز آینده کلید خورده می شود.

سرگزی یادآور شد: علی رغم تنگناهای شدید اعتباری و مالی هرآنچه نیاز مددجویان استان لرستان باشد در قالب ویژه برنامه های فرهنگی و آموزشی تا پایان سالجاری اجرا خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه بیش از دو هزار و ۲۰۰ عنوان کتاب نماز وجود دارد، عنوان کرد: آمادگی این را نیز داریم که نمایشگاه آثار و محصولات نماز را در زندان ها و کانون های اصلاح و تربیت استان برپا کنیم.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی ستاد اقامه نماز کشور ادامه داد: آنچه که در قالب قصور و کوتاهی دستگاه های فرهنگی کشور رخ داده و جمعیت قابل توجهی گرفتار زندان ها شده اند، متولیان و پرسنل زحمت کش زندان ها این قصور را با اقدامات خوب خود جبران می کنند.

سرگزی با اشاره به اینکه ستاد اقامه نماز از نهادهای تحت نظارت مقام معظم رهبری است، تصریح کرد: از اجلاس سیزدهم نماز، مقام معظم رهبری ارزیابی از برنامه های دستگاه ها را به ستاد اقامه نماز محول کردند و معاونت برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی برنامه های دستگاه ها در ستاد به وجود آمد که از آن سال به بعد ضمن تدوین برنامه های دستگاه ها، همه ساله برنامه های دستگاه ها توسط ناظران ستاد اقامه نماز در اجلاس های سراسری اعلام می شود و از همان سال اول سازمان زندان ها از جمله پرچمداران آموزش نماز در کشور بوده است.