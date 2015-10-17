۱۰ استاد دانشگاه امیرکبیر وزیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سیداحمد معتمدی در نهمین گردهمایی اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به برنامه راهبردی این دانشگاه افزود: برای داشتن برنامه راهبردی باید تفکر راهبردی وجود داشته باشد.

وی آینده نگری، بلند پروازی، هدایت کننده و جهت دهنده، واضح و قابل فهم، سهولت بخشی به ارزش های مشترک، پاسخگویی به تغییرات آینده، بیان پیامدهای مثبت و ایجاد هیجان و انگیزه را از ویژگی های برنامه راهبردی عنوان کرد.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: برنامه راهبردی این دانشگاه در سال ۸۶ تدوین و تصویب شده است و اکنون درحال برنامه ریزی اجرایی برای این برنامه هستیم.

معتمدی تاکید کرد: روند اجرای برنامه راهبردی دانشگاه باید به صورت سالیانه ارزیابی شود.

وی با اشاره به اهداف بلند مدت این دانشگاه گفت: قرار گرفتن در زمره ۱۰۰ دانشگاه برتر دنیا تا سال ۱۴۰۴، ورود دانشگاه به دانشگاه های نسل سوم طی اجرای برنامه ششم توسعه و رسیدن به برترین دانشگاه صنعتی منطقه خاورمیانه تا سال ۱۴۰۴ از برنامه های اصلی این دانشگاه است.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: درحال حاضر تعداد ۱۰ دانشگاه از کشورهای درحال توسعه در میان ۱۰۰ دانشگاه برتر دنیا هستند بنابراین در ایران نیز باید برنامه ریزی صورت گیرد تا ما نیز در این جایگاه قرار بگیریم و دانشگاه صنعتی امیرکبیر در این حوزه می تواند پیشرو باشد.

ورود دانشگاه به دانشگاه های نسل سوم

معتمدی با بیان اینکه دانشگاه صنعتی امیرکبیر قصد دارد در زمره دانشگاه های نسل سوم قرار گیرد، افزود: درحال حاضر فارغ التحصیلان این دانشگاه در صنایع، رده های مدیریتی و کارشناسی مختلفی مشغول به فعالیت هستند.

وی تاکید کرد: تربیت دانشجو در این دانشگاه تک بعدی نیست بلکه علاوه بر آموزش به مباحث دیگر نیز در تربیت دانشجویان توجه می شود.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: طی سال های گذشته از اساتید این دانشگاه ۱۰ نفر به عنوان وزیر انتخاب شده اند که این پتانسیل در هر دانشگاهی وجود ندارد.

معتمدی با اشاره به اصلاح و بازنگری آیین نامه ارتقا اعضای هیات علمی دانشگاه گفت: در سال جاری ۲۲ ارتقا داشتیم که از این تعداد ۱۶ نفر از مرتبه علمی دانشیاری به مرتبه علمی استادی ارتقا یافتند.

وی با بیان اینکه درحال حاضر ۱۴ هزار دانشجوی در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند، افزود: برای افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو نیازمند توسعه فضای فیزیکی هستیم.

معتمدی اضافه کرد: میزان بودجه عمومی این دانشگاه در سال گذشته ۹۲ میلیارد تومان بود و این درحالی است که میزان هزینه های پرسنلی این دانشگاه حدود ۹۸ میلیارد تومان است، بنابراین اگر درآمد اختصاصی وجود نداشته باشد چرخه فعالیت دانشگاه نخواهد چرخید.

افزایش دانشجویان خارجی دانشگاه طی ۴ سال آینده

وی با بیان اینکه در سال ۹۰ تعداد دانشجویان خارجی این دانشگاه ۴ نفر بود، گفت: درسال جاری تعداد دانشجویان خارجی دانشگاه به ۱۴۱ نفر افزایش یافته است.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر عنوان کرد: برنامه داریم طی ۴ سال آینده تعداد دانشجویان خارجی این دانشگاه را به هزار نفر افزایش یابد.