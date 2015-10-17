نوسازی ۱۲۵ هزار مسکن روستایی در مازندران/ مشکلات مسکن مهر حاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید هاشمی صبح شنبه در جلسه شورای اداری عباس آباد بابیان اینکه مازندران تاکنون بهترین عملکرد را در نوسازی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکن روستایی داشته است گفت: تاکنون ۱۲۵ هزار واحد مسکن روستایی در استان احداث‌شده است.

وی بابیان اینکه در اردیبهشت‌ماه امسال ۱۱۰ واحد مسکونی تحویل متقاضیان شده است گفت: سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکن در کشور باید بازسازی شود که مازندران بهترین عملکرد را در این بخش دارد.

مدیرکل بنیاد مسکن مازندران گفت: در حال حاضر در ادارات بنیاد مسکن شهرستان‌ها و استان یک مجوز ساخت در نوبت نداریم.

مقابله جدی با تغییر کاربری اراضی

سید ابراهیم هاشمی فرماندار عباس آباد نیز از تلاش و پیگیری جدی برای مقابله با تغییر کاربری اراضی خبر داد و گفت: برخورد با افراد سودجو به‌صورت قاطع انجام می‌شود.

وی افزود: اگر قرار است تغییری در کاربری‌ها صورت گیرد باید به شکل قانونی انجام شود نه اینکه چند نفر بانفوذ و تبانی زمین‌های زراعی را تبدیل به شهرک یا ویلا سازی کنند.

نماینده مردم عباس آباد، تنکابن و رامسر در مجلس شورای اسلامی گفت: این‌همه سروصدا در مجلس درباره برجام توسط یکسری افراد برای رسیدن به اهداف مشخص ازجمله به هم زدن فضای مجلس بوده است.

شمس الله شریعت نژاد با اشاره به تصویب برجام در شورای نگهبان افزود: خوشبختانه شورای نگهبان بعد از مجلس برجام را تصویب کرد.

مشکل مسکن مهر در حال حاد شدن است

وی به حضور مدیرکل بنیاد مسکن مازندران در جلسه شورای اداری اشاره و اضافه کرد: مشکل مسکن مهر در حال حاد شدن است و به دلیل عدم نظارت دقیق، ساختمان‌های مسکن مهر با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند.

وی خواستار بازنگری در تغییر کاربری اراضی شد و با اشاره به کوچک بودن سطح باغات منطقه گفت: از اینکه در روستاها زمین‌های ۳۰۰ تا ۵۰۰ متری را باغ یا زراعی مطرح می‌کنند، نادرست است و باید بازنگری شود.

شریعت نژاد همچنین گفت: از اینکه سرمایه‌های مملکت صرف سنگ‌فرش شدن پیاده‌روهای چند روستا می‌شود، کار نادرستی است.