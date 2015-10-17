۱۷ اثر صنايع دستی چهارمحال و بختياری نشان ملی مرغوبیت دریافت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر امور فرهنگی و ارتباطات اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری، مهرداد رئیسی از پذيرفته شدن ۷۵ درصد آثار ارسالی استان در سومين برنامه داوری نشان ملی مرغوبيت صنايع دستی کشور خبر داد.

وی اظهار داشت: در مراسم داوری نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی کشور كه به ميزبانی استان اصفهان برگزار شد از ۲۳ اثر ارسالی استان چهارمحال و بختیاری، ۱۷ اثر موفق به دريافت نشان ملی مرغوبيت محصولات صنايع دستی شدند.

مهرداد رئيسي با بيان اينكه اين آثار در رشته های نمد، حجاری سنتی، گليم بافی، تشعير، نگارگری، معرق و منبت چوب، زيور آلات سنتی و سراجی سنتی بودند، افزود: در اين دوره نسبت به دوره قبل شاهد رشد ۵۰ درصدی دریافت اين نشان بوده ايم.

معاون صنايع دستی و هنرهای سنتی میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: کسب نشان مرغوبیت نقش مهمی در فروش محصولات صنایع دستی و بازارپسندی محصولات دارد.