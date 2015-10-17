به گزارش خبرگزاری مهر، یازدهمین نمايشگاه بين المللي معدن، صنایع معدنی، ماشین آلات، تجهیزات و صنایع وابسته (ایران کان مین ۲۰۱۵) امروز با حضور ده های شرکت داخلی و خارجی و ویژه شرکت های از کشورهای مختلف اروپایی در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران گشایش یافت.

در این نمایشگاه، ۹۰ شرکت و واحد توليدی داخلی و ۱۰۲ شرکت خارجی، جدیدترین و نوین ترین تولیدات و صنایع معدنی خود را در فضایی بالغ بر ۱۰ هزار متر مربع ارائه و در معرض دید علاقه‌مندان قرار خواهند داد.

در این نمایشگاه شركت كنندگان خارجي از ۱۱ كشور خارجي شامل آلمان، اسپانیا، اطریش، امارات متحده عربی، ایتالیا، چین، تایوان، ترکیه، کره جنوبی، مصر و هند حضور پیدا خواهند کرد.

اهمیت یازدهمین نمایشگاه بین المللی معدن و صنایع معدنی تهران موجب شده است تا برخی کشورها از جمله کشورهای آلمان، ایتالیا و چین بصورت گروهی(پاوین) در نمایشگاه حضور پیدا کنند.

در این نمایشگاه بین المللی، انواع صنایع و تجهیزات معادن زير زمينی و روباز، دستگاه‌ها، تجهيزات و ماشین آلات خاکبرداری، ماشین آلات مشترک راهسازی و معدنی، دستگاه‌ها، تجهيزات و ماشین آلات حفر و نگهداری تونل، انواع ماشین آلات و تجهیزات حفاری، دستگاه‌ها و تجهيزات مرتبط به کانه آرائی و فرآوری معدنی، تجهيزات مربوط به انتقال و جابه جایی مواد معدنی، ماشین آلات و تجهيزات اکتشاف معادن، تجهيزات وابسته به ذوب و استحصال فلزات، سنگهای ساختمانی و تزئينی- ماشين آلات، تجهيزات و ابزار برش و فرآوری سنگ تزئینی، سنگ‌های قیمتی و گرانبها، معدن و محیط زیست، سیستم های تهويه معادن، نرم افزارها و سيستمهای پردازش داده های معدنی، تکنولوژيهای نوين در صنعت معدن، مواد منفجره و تجهيزات انفجار، تجهیزات تامین برق و روشنابی معادن، تجهیزات، تخلیه و آبرسانی معادن زیرزمینی، انواع کمپرسور، دستگاه‌ها و تجهيزات آزمایشگاهی و آنالیز مواد معدنی، تجهيزات ايمنی و بهداشتی معادن، تجهيزات نگهداری معادن، تجهیزات، قطعات و لوازم یدکی، شرکتها و پیمانکاران معدنی، طراحی معادن، پژوهش و فناوری، فرصت های سرمایه گذاری در بخش معدن و حمل و نقل حوزه معدن، ارائه و به نمایش عموم گذاشته خواهد شد.

یازدهمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی(ایران کان مین ۲۰۱۵ ) از ۲۵ تا ۲۸ مهرماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران برگزار می شود و هر روز از ساعت ۹ تا ۱۷ آماده بازدید علاقه‌مندان خواهد بود.