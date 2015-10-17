کارآفرینی راهکاری برای اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی فاتحی‌پور ظهر امروز شنبه در دهمین جشنواره استانی امتنان از کارآفرینان برتر کردستان به ارائه مقاله ای در خصوص جایگاه کارآفرینی و وظایف دولت، دانشگاه و صنعت پرداخت وگفت: اساس کارآفرینی از نهاد انسان ها برمی آید و شکوفا می شود.

وی عنوان کرد: در دهه های ۶۰ و ۷۰ دولت سهم بزرگی از اشتغال کشور را برعهده گرفت و همین مسئله منجر به ترغیب و تشویق افراد برای ادامه تحصیل و ورود به دانشگاه ها شد.

وی اظهارداشت: از اواخر دهه ۷۰ به بعد دیگر دولت قادر به ایجاد اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی در نهادها و دستگاه های دولتی نبود و به گونه ای که هم اکنون ۵ درصد از فارغ التحصیلان دانشگاه امکان اشتغال در دستگاه های دولتی را دارند.

این استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج یکی از راهکارهای ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان دانشگاهی را کارآفرینی خواند و افزود: کارآفرینی به دنبال کشف نیاز جامعه و حل مشکلات موجود است.

فاتحی‌پور بیان کرد: کارآفرینی عبارت است از فرآیند ایجاد ثروت و به کارگیری خلاقیت و ارزش آفرینی و در این میان نیز یکی از نقش های کارآفرینان ایجاد و توزیع ثروت در جامعه است.

وی ادامه داد: عامل اشتغالزایی، عامل انتقال تکنولوژی، عامل ایجاد و گسترش بازارهای جدید و تشویق سرمایه گذاران و همچنین عامل کاهش بروکراسی اداری از دیگر نقش های کارآفرینان محسوب می شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان هم در این جشنواره گفت: نهادینه کردن و ارتقای جایگاه بخش های غیر دولتی و رشد و بهره وری و افزایش سهم آنها در رشد اقتصادی از جمله اهداف برگزاری این جشنواره است.

احمد رشیدی کشف و توسعه استعدادهای جوانان، افزایش نقش کارآفرینان در توسعه و ارتقای جامعه و ارتقای استانداردهای زندگی و رفاه اجتماعی را از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره ذکر کرد.

وی بیان کرد: ۳۳۴ نفر در استان کردستان در سامانه کارآفرینان برتر ثبت نام کردند که با رای هیئت داوران از این تعداد ۱۱ نفر به عنوان کارآفرین برتر انتخاب شدند.

وی اظهار داشت: هشت نفر از این کارآفرینان برتر از شهرستان سنندج، یک نفر بیجار، یک نفر قروه و یک نفر هم از شهرستان دیواندره است.