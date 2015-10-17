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۲۵ مهر ۱۳۹۴، ۱۳:۳۳

گردهمایی بزرگ عاشورائیان در خرم آباد برگزار شد

گردهمایی بزرگ عاشورائیان در خرم آباد برگزار شد

خرم آباد - گردهمایی بزرگ عاشورائیان در مرکز استان لرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، گردهمایی بزرگ عاشورائیان ظهر امروز شنبه در محل سالن همایش های بانک صادرات لرستان با حضور نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد، مدیر کل تبلیغات اسلامی لرستان، فرمانده انتظامی لرستان، رئیس شورای هیئت های مذهبی خرم آباد، رئیس کانون مداحان خرم آباد و ... برگزار شد.

این گردهمایی به همت شورای هیئت های مذهبی، کانون مداحان و همچنین اداره کل تبلیغات اسلامی استان لرستان و با حضور مداحان مرکز استان برگزار شد.

همچنین در این گردهمایی از کتیبه زیارت عاشورا با خط نستعلیق که توسط علی نژاد هنرمند لرستانی با صرف مدت زمان هزار و ۵۰۰ ساعت ساخته و طراحی شده بود رونمایی به عمل آمد.

کد مطلب 2942770

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