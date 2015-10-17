تعدادی قاچاقچی مواد مخدر در آبدانان دستگیر شدند

ابراهیم مرادخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یک خانواده قاچاقچی مواد مخدر در محل ایست و بازرسی گردنه کبیرکوه شهرستان آبدانان مورد تیراندازی مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفته و زخمی شدند.

وی گفت: ساعت ۲۳ شب گذشته یک دستگاه خودروی پراید با پنج سرنشین یک خانواده که قصد وارد کردن مقداری مواد مخدر از نوع هروئین از مسیر ارتباطی شهرستان دره شهر به آبدانان را داشتند با بی توجهی به دستور ایست مأموران انتظامی پاسگاه گردنه کبیرکوه و شلیک تیر هوایی، مورد تیراندازی مأموران نیروی انتظامی قرار گرفتند.

وی افزود: چهار نفر از سرنشینان این خودرو در این اقدام به موقع پلیس زخمی و به مراکز درمانی آبدانان اعزام شدند که سه نفر از اعضای این خانواده به علت شدت جراحت به مراکز درمانی شهر ایلام اعزام و یک نفر دیگر نیز در بیمارستان آبدانان بستری شده است.

مرادخانی تصریح کرد:‌ این افراد که زیر نظر و تحت تعقیب مأموران انتظامی قرار داشتند، هنگام رسیدن به پاسگاه ایست و بازرسی انتظامی کبیرکوه، با بی اعتنایی به فرمان پلیس و تیر هوایی قصد فرار داشتند که در اجرای قانون استفاده از سلاح گرم، مورد هدف عوامل انتظامی قرار گرفته و دستگیر شدند.

سرهنگ علی مهری فرمانده نیروی انتظامی شهرستان آبدانان نیز در این باره به خبرنگار مهر گفت: سرنشینان پراید حامل مقادیری مواد مخدر از نوع هروئین بوده که مواد مشکوفه ضبط و اعضای این خانواده پس از درمان جهت سیر مراحل و برخورد قانونی به مراجع قضایی تحویل داده می‌شوند.

سرنشینان این خودرو شامل یک خانواده چهار نفره (پدر، مادر و دو فرزند ۱۱ و ۱۴ ساله) و راننده بوده که حال سه نفر اعزامی به مراکز درمانی شهر ایلام وخیم است.

شهرستان ۵۰ هزار نفری آبدانان در فاصله ۱۶۰ کیلومتری از مرکز استان ایلام قرار دارد.