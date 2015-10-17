به گزارش خبرنگار مهر، فریدون نصیری ظهر شنبه در حاشیه گردهمایی بزرگ عاشوراییان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حدود ۴۵۰ هیئت مذهبی در شهر خرم آباد فعالیت می کنند که از هیئات خوب کشور محسوب می شوند.

وی بیان داشت: هر ساله شورای هیئات مذهبی و کانون مداحان گردهمایی عاشوراییان را برگزار کرده تا در آن خط مشی مداحان و مسئولان هیئات مشخص شود.

رئیس شورای هیئات مذهبی خرم آباد با بیان اینکه امام حسین(ع) برای امر به معروف و نهی از منکر قیام کرد و خونش به زمین ریخت افزود: در گردهمایی عاشوراییان وظایف هیئات مذهبی شهر خرم آباد از جمله در دستور کار قرار دادن امر به معروف و نهی از منکر مشخص شده و بر برپایی نماز ظهر عاشورا توسط آن ها تاکید شد.

نصیری اضافه کرد: امام حسین (ع) شعار «هیهات من الذله» را سر داد و ما نیز با الگو گیری از این شعار زیر بار ظلم هیچ ابرقدرتی نخواهیم رفت.

وی گفت: حدود ۱۵۰ بخاری برای تامین گرمای مورد نیاز در مراسم «گِل‌مالی» در روز عاشورا بین هیئات مذهبی شهر خرم آباد توزیع خواهد شد.