حماسه ۳۰ مهرماه ۵۷ تجلی اراده مردم متدین همدان با چاشنی غیرت است

به گزارش خبرنگار مهر، مجاهد بنی عامریان ظهر شنبه در ستاد بزرگداشت حماسه ۳۰ مهر در همدان با تسلیت ایام محرم، اظهار داشت: حماسه ۳۰ مهر سرخط روایت فهم و ایثار دانش آموزان همدانی را به تصویر می‌کشد.

وی بابیان اینکه ۳۰ مهر سال ۱۳۵۷ جرقه‌ای برای اقدامات مهم در استان و کشور شد، افزود: حماسه ۳۰ مهر توصیف و تجلی اراده مردم متدین همدان با چاشنی غیرت است که می‌تواند نشان‌دهنده راه برای آینده باشد.

اهمیت برگزاری مراسم ۳۰ مهر به‌اندازه حماسه‌های ملی است

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار همدان با اشاره به اینکه اهمیت برگزاری مراسم ۳۰ مهر به‌اندازه حماسه‌های ملی است، ادامه داد: به‌منظور ملی کردن این حماسه و یافتن جایگاه اصلی این مراسم به خصوص در میان مردم همدان راه‌هایی پیشنهادشده است.

بنی عامریان با افزودن اینکه این مراسم امسال در بقعه امامزاده عبدالله و در روز چهارشنبه برگزار می‌شود، افزود: عمومی برپا شدن این مراسم و حضور اقشار مختلف مردم حائز اهمیت است چراکه شهیدان هم از اقشار دانش‌آموز و هم اصناف بوده‌اند.

وی اضافه کرد: در کنار هم بودن مردمی که دارای سنین مختلف هستند یکی از نمودهای برجسته در مراسم گرامیداشت ۳۰ مهر است.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار همدان همچنین از برنامه دیدار جمعی از مدیران استانی با آیت‌الله نوری همدانی در روز ۳۰ مهرماه امسال خبر داد و گفت: این برنامه با همکاری سپاه انجام می‌گیرد و بیش از ۶۰ نفر از مدیران و مسئولان استانی در آن شرکت خواهند کرد.

وی گفت: تا زمانی که در این روز برنامه‌ای تحت عنوان دیدار با مقام معظم رهبری صورت نگیرد حماسه این روزبه شکل ملی درنخواهد آمد که امیدواریم در سال‌های آتی برنامه دیدار با رهبری عملی شود.

دبیرخانه مراسم ۳۰ مهر در همدان فعال می شود

بنی عامریان تأکید کرد: تا سال آینده دبیرخانه دائمی این مراسم همچون مراسم ۱۳ آبان در همدان شکل خواهد گرفت.

سرپرست اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان استان همدان نیز بابیان این مطلب که قیام ۳۰ مهر به‌عنوان بزرگ‌ترین معروف و نهی از منکر درروند انقلاب صورت گرفت، عنوان کرد: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، قیام ۱۳ آبان مولود ۳۰ مهر همدان بوده است.

مجتبی عباسی با افزودن این نکته که یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای این قیام این است که در آن شهدای کمتری تقدیم شده، گفت: این امر انسجام و همدلی مردم همدان را در آن واقعه می‌رساند.

وی با تأکید بر اینکه دیدار سالانه مردم با مقام معظم رهبری در روز ۳۰ مهر به‌عنوان روز همدان ازجمله اهدافی بوده که سپاه نیز در پی تحقق آن است، ادامه داد: در حال حاضر برای ۳۰ مهرماه امسال برنامه دیدار با آیت‌الله نوری همدانی برنامه‌ریزی‌شده است.

سرپرست اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان استان همدان بیان کرد: برنامه گرامیداشت حماسه ۳۰ مهرماه ساعت ۱۰ تا ۱۲ روز چهارشنبه، ۲۹ مهر در امامزاده عبدالله همدان برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی سپاه ناحیه همدان نیز در این جلسه بابیان اینکه از نقش تأثیرگذار رسانه‌ها در آشنایی مردم با این حماسه نباید غافل شد، گفت: آنچه را رسانه‌ها به آن بپردازند به‌مراتب به تبلیغات کمتری نیاز دارد.

صادق نظری با تأکید بر اینکه حماسه ۳۰ مهر حماسه عموم مردم همدان بوده است، اضافه کرد: دانش آموزان بخشی از این حماسه را رقم زدند و امروز نیز این حماسه برای عموم مردم برپا خواهد شد.