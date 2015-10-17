به گزارش خبرنگار مهر، امامی ظهر شنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات دانشگاه آزاد اسلامی چایپاره با بیان اینکه هم اکنون با کم شدن تعداد دانشجویان بسیاری از صندلی‌های دانشگاه‌ها خالی مانده است افزود: این در حالی است که تعداد زیادی از دانشگاه‌های کوچک و مراکز دانشگاهی در شهرهای کوچک که گاهی بسیار نزدیک به هم هستند به حد نصاب لازم دانشجو دست نیافته‌اند.

وی با بیان اینکه کمبود دانشجو دانشگاه‌ها را ضررده کرده است عنوان کرد: بر اساس تصمیم سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، این دانشگاه‌ها یا تعطیل خواهند شد و یا در یکدیگر تجمیع خواهند شد تا جلو ضرر و زیان بیشتر گرفته شود.

حجت الاسلام محمود ابراهیمی امام جمعه چایپاره نیز در این جلسه گفت: شاید بعضی دانشگاه‌ها در شهرهای کوچک و محروم زیان ده باشند اما وجود همین دانشگاه‌ها امکان تحصیل برای بسیاری از جوانان را که امکان تحصیل در سایر شهرها را ندارند بوجود آورده است و نباید از این موضوع غافل شد.

فرماندار چایپاره نیز در این جلسه با بیان اینکه شهرستان چایپاره بدلیل موقعیت خاص و مرکزی خود در شمال آذربایجان غربی و امکان دسترسی آسان برای دانشجویان سایر شهرستان‌ها به این شهرستان موقعیت ممتازی دارد افزود: هم اکنون در این شهرستان دو واحد دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور با دو هزارو ۲۰۰ دانشجو مشغول فعالیت هستند.

مرتضی اصغری گفت: ما هرسال در شهرستان چایپاره شاهد افزایش تعداد دانشجو و رشته‌ها هستیم که این امر دانشگاه را به یکی از دانشگاه‌های هدف دانشجویان شمال آذربایجان غربی و یک دانشگاه سودآور تبدیل کرده است.

وی یاد آور شد: در حال حاضر دانشگاه آزاد اسلامی چایپاره با ۳۷ رشته شامل چهار رشته کارشناسی ارشد، ۱۸ رشته کارشناسی و ۱۵ رشته کاردانی و هزارو ۱۰۰ دانشجو و همچنین دانشگاه پیام نور نیز با ۱۳ رشته کارشناسی و هزارو صد دانشجو مشغول فعالیت هستند.

در این جلسه ساختمان فعلی دانشگاه آزاد چایپاره که یک ساختمان چهار طبقه استجاری است با حضور مالک ساختمان به قیمت ۲۰ میلیارد ریال از وی خریداری شد.

در ادامه مقرر شد سه میلیارد ریال این معامله از طرف هیئت مؤسس و ۱۷ میلیارد ریال آن از طرف دانشگاه آزاد پرداخت شود.