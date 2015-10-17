لیگ هندبال در ۱۵ استان کشور برگزار شده است

ابوالحسن مهدوی در حاشیه بازدید از محل احداث اولین آکادمی هندبال مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه امیدوارم ورزش هندبال در مازندران توسعه پیدا کند، عنوان داشت: احداث آکادمی هندبال در این استان سبب رشد این ورزش خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه رقابتهای آسیایی هندبال جوانان آسیا تقریباً یک سال دیگر برگزار میشود، گفت: بازیکنان تیم ملی هندبال جوانان ایران را بانام تیم نیروی زمینی در رقابتهای لیگ برتر شرکت دادیم.
رئیس فدراسیون هندبال ایران با اعلام اینکه تیم ملی هندبال جوانان کشورمان فینالیست رقابتهای آسیایی خواهد شد، بیان داشت: با حضور تیم ملی هندبال در لیگ برترعملا این بازیکنان یک سال در اردو هستند و به هماهنگیهای لازم دست پیدا میکنند.
مهدوی خاطرنشان کرد: نونهالان و نوجوانان خوبی را در استعدادیابیهایی که برگزار کردیم توانستیم پیدا کنیم که اگر یک برنامهریزی مناسب صورت گیرد مطمئناً درر ده نوجوانان میتوانیم در رده اول آسیا جای گیریم.
وی افزود: امسال برای اولین بار توانستیم ساختار لیگ برتر هندبال ایران را تغییر دهیم و همانند سالهای گذشته تیم قهرمان و تیمهایی که سقوط میکردند مشخص نیست و همهٔ تیمها به یک اندازه شانس قهرمانی یا سقوط دارند.
رئیس فدراسیون هندبال ایران بابیان اینکه ۲۴ بازیکن ملیپوش توسط کمیته فنی برای حضور در لیگ برتر مشخص شدند، گفت: این ۲۴ بازیکن بهصورت مشخص هر چهار بازیکن در یک تیم تقسیمشدهاند.
مهدوی ادامه داد: تیمهای اول تا هشتم لیگ برتر در پایان انجام بازیها تحت عنوان لیگ ستارگان ایران به رقابت میپردازند و در پایان این لیگ قهرمان لیگ برتر ایران مشخص خواهد شد.
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