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۲۵ مهر ۱۳۹۴، ۱۵:۲۲

دستگیری صیادان غیر مجاز در حاشیه سد ماملو

دستگیری صیادان غیر مجاز در حاشیه سد ماملو

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران از دستگیری صیادان غیر مجاز در حاشیه سد ماملو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،نقی میرزاکریمی با اعلام این خبر گفت: محیط بانان یگان حفاظت محیط زیست استان تهران در حین گشت و کنترل و بازدید از مجموعه حفاظتی جاجرود در حاشیه سد ماملو متوجه حضور دو نفر متخلف در حال صید غیر مجاز ماهی شدند.

وی افزود: ماموران بلافاصله جهت برخورد قانونی و جلوگیری از اقدام غیر مجاز متخلفان وارد عمل شدند.

میرزاکریمی با بیان اینکه در این راستا ۲ نفر دستگیر شدند،اظهار داشت: از متخلفان ۳ قطعه ماهی زردپر، ۲ عدد قلاب  به همراه سایر ادوات صید، کشف و ضبط شد و متخلفان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به اداره پارکهای ملی خجیر و سرخه حصار معرفی شدند.

کد مطلب 2942914

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