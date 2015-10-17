دستگیری صیادان غیر مجاز در حاشیه سد ماملو

به گزارش خبرگزاری مهر،نقی میرزاکریمی با اعلام این خبر گفت: محیط بانان یگان حفاظت محیط زیست استان تهران در حین گشت و کنترل و بازدید از مجموعه حفاظتی جاجرود در حاشیه سد ماملو متوجه حضور دو نفر متخلف در حال صید غیر مجاز ماهی شدند.

وی افزود: ماموران بلافاصله جهت برخورد قانونی و جلوگیری از اقدام غیر مجاز متخلفان وارد عمل شدند.

میرزاکریمی با بیان اینکه در این راستا ۲ نفر دستگیر شدند،اظهار داشت: از متخلفان ۳ قطعه ماهی زردپر، ۲ عدد قلاب به همراه سایر ادوات صید، کشف و ضبط شد و متخلفان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به اداره پارکهای ملی خجیر و سرخه حصار معرفی شدند.