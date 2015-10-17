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۲۵ مهر ۱۳۹۴، ۱۵:۲۰

جلوگیری از ادامه فعالیت ۳ واحد آلاینده

جلوگیری از ادامه فعالیت ۳ واحد آلاینده

رئیس محیط زیست شهرستان قدس از جلوگیری از ادامه فعالیت یک واحد رنگرزی و دو واحد آبکاری آلاینده در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شیدا اکار با اعلام این خبر گفت: در راستای برخورد با واحد های آلاینده شهرستان، یک واحد رنگرزی و تکمیل پارچه بدلیل عدم توجه به اخطاریه زیست محیطی در شهرستان قدس و بنا به تایید کمیته پلمپ و فک پلمپ اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران  پلمپ شد. 

وی افزود: همچنین فعالیت دو واحد آبکاری نیز بدلیل ممنوعیت استقرار در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران و عدم اتخاذ تمهیدات زیست محیطی مناسب و در نتیجه آلایندگی زیست محیطی متوقف شد . 

اکار تصریح کرد: شهرستان قدس بدلیل نزدیکی به کارخانجات خودرو سازی، با وجود ممنوعیت استقرار  دارای واحدهای آبکاری غیرمجاز متعددی بوده که شناسایی و برخورد با این واحد ها در دستور کار این اداره قرار دارد. 

وی اظهار داشت: ضمنا این اداره خواستار تشکیل جلسه ای شهرستانی با حضور دادستان و فرماندار شهرستان به منظور تعیین تکلیف این واحد ها به دلیل کثرت و غیر مجاز بودن است تا در این جلسه و در جلسه کارگروه ساماندهی صنوف مزاحم ، موارد بررسی و تصمیمم گیری لازم صورت پذیرد.

کد مطلب 2942920

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