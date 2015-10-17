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۲۵ مهر ۱۳۹۴، ۱۵:۵۹

اخبار کوتاه ورزشی؛

مسابقات اسب‌سواری کورس پاییزه در چهارمحال و بختیاری برگزار شد

مسابقات اسب‌سواری کورس پاییزه در چهارمحال و بختیاری برگزار شد

شهرکرد - مسابقه اسب‌سواری کورس پاییزه در لردگان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری، مسابقه اسب‌سواری کورس پاییزه به مناسبت هفته تربیت‌بدنی و ورزش با شرکت ۲۰ سوارکار در روستای خاردان لردگان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

در این مسابقات مهدی شریفی با اسب ابرش از لردگان مقام اول، علی طالبی با اسب گودرز از یاسوج و بهادر شریفی با اسب چالان از لردگان مقام سوم را به دست آوردندکه در پایان به نفرات برتر جوایز و حکم قهرمانی اهدا شد.

این مسابقات با استقبال بسیار خوبی همراه بود و مهدی شریفی نوجوان ۱۲ ساله به‌عنوان بهترین سوارکار شناخته شد.

پیروزی تیم فوتبال ساحلی چهارمحال و بختیاری در هفته پنجم لیگ یک کشور

از سری مسابقات فوتبال ساحلی لیگ یک کشور و از هفته پنجم این رقابت‌ها یک دیدار بین تیم های شهدای چلیچه چهارمحال و بختیاری و تیم پارس کران صنعت سمنان به میزبانی تیم شهدای چلیچه برگزار شد.

تیم شهدای چلیچه موفق شد در ضربات پنالتی و با نتیجه ۲ بر صفر میهمان خو پارس کران صنعت سمنان را مغلوب سازد و درمجموع با نتیجه شش بر چهار پیروز این هفته رقابت‌های لیگ دسته یک فوتبال ساحلی کشور شود.
 

کد مطلب 2942943

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