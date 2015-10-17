به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری، مسابقه اسبسواری کورس پاییزه به مناسبت هفته تربیتبدنی و ورزش با شرکت ۲۰ سوارکار در روستای خاردان لردگان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.
در این مسابقات مهدی شریفی با اسب ابرش از لردگان مقام اول، علی طالبی با اسب گودرز از یاسوج و بهادر شریفی با اسب چالان از لردگان مقام سوم را به دست آوردندکه در پایان به نفرات برتر جوایز و حکم قهرمانی اهدا شد.
این مسابقات با استقبال بسیار خوبی همراه بود و مهدی شریفی نوجوان ۱۲ ساله بهعنوان بهترین سوارکار شناخته شد.
پیروزی تیم فوتبال ساحلی چهارمحال و بختیاری در هفته پنجم لیگ یک کشور
از سری مسابقات فوتبال ساحلی لیگ یک کشور و از هفته پنجم این رقابتها یک دیدار بین تیم های شهدای چلیچه چهارمحال و بختیاری و تیم پارس کران صنعت سمنان به میزبانی تیم شهدای چلیچه برگزار شد.
تیم شهدای چلیچه موفق شد در ضربات پنالتی و با نتیجه ۲ بر صفر میهمان خو پارس کران صنعت سمنان را مغلوب سازد و درمجموع با نتیجه شش بر چهار پیروز این هفته رقابتهای لیگ دسته یک فوتبال ساحلی کشور شود.
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