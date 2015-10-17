بندرلنگه به بزرگترین قطب تحصیلات تکمیلی غرب هرمزگان تبدیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی دانشگاه آزاد هرمزگان، مهدی باقری با اشاره به مدیریت اصولی و کارآمد دکترمیرزاده در مجموعه دانشگاه گفت:تجربیات ارزنده علمی و فرهنگیمدیریت دانشگاه و تصمیمات کاربردی در طول مدت حضور خود در دانشگاه ،امید و نشاط را به این مجموعه به ارمغان آورده است.

این مسئول ظرفیت دانشگاه در استان هرمزگان را بسیار بالا دانست و گفت: سهم 43 درصدی دانشجو درکل استان در بین دیگر دانشگاهها و همچنین پراکندگی واحد ها و مراکزآن،بیانگرمسولیت پذیری این دانشگاه در قبال مطالبه علمی مردم بوده است. دانشگاه آزاد اسلامی بخش عظیمی از نیاز علمی شهرستان لنگه مرتفع ساخته وتوانسته تحول چشمگیری در بندر مروارید ایجاد کند.

وی از افزایش رشته در اکثر واحد ها و مراکز خبر داد و گفت:با پیگیری و مکاتباتی که صورت گرفته افزایش رشته در تمام واحد ها و مراکز اتفاق می افتد و این نویدی برای مشتاقان علم در استان هرمزگان است. شهرستان بندرلنگه دارای پتانسیل و منابع غنی و بالایی است که می توان با سرمایه گزاری در بخش های مختلف آن زمینه کار آفرینی را فراهم نمود.