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۲۵ مهر ۱۳۹۴، ۱۶:۲۸

اعتراض نمادین نخبه معلول مینابی به بی توجهی درباره فروچاله ها

اعتراض نمادین نخبه معلول مینابی به بی توجهی درباره فروچاله ها

میناب - خشکسالی های پیاپی و افزایش برداشت های بی رویه از منابع آبی زیرزمینی پدیده فروچاله را درمیناب افزایش داده است و از همین رو نخبه معلول مینابی در حرکتی نمادین با کفن داخل یک فروچاله خشکسالی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس زائری معلول نخبه مینابی طی حرکتی جالب با پوشیدن کفن و خوابیدن در یکی از فروچاله های دشت میناب اعتراض خود را نسبت به بی تفاوتی مسئولان نسبت به پیشروی فروچاله ها در دشت میناب اعلام کرد.

پیش از این هم پروفسور پرویز کردوانی در همایش ماه گذشته در میناب در خصوص خشکسالی و ایجاده فروچاله ها هشدار جدی داد.

وی با بیان اینکه برداشت بی رویه آب در مناطق مختلف هرمزگان سبب کاهش سفره های آب زیر زمینی شده است، گفت: جلوگیری از حفر چاه‌های غیر مجاز، پر و مسلوب المنفعه کردن این گونه چاه ها، جلوگیری از اضافه برداشت چاه های مجاز و پروانه دار، تغییر نوع کشت منطقه به محصولات کم آب بر، آبیاری در ساعات های شب که تبخیر کمتر است می تواند از منابع آب موجود حفاظت کند.

کد مطلب 2942985

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