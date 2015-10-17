به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اشتری در حاشیه مراسم بزرگداشت سردار سرلشگر حسین همدانی که عصر امروز در حسینیه فاطمهالزهرا میدان سپاه تهران برگزار شد، در جمع خبرنگاران و در خصوص رشادتهای سردار همدانی اظهار داشت: شهید همدانی مجاهد فیسبیلالله و فردی بااخلاص، سادهزیست و آماده نبرد در تمام عرصههای مختلف بود.
وی افزود: بارزترین شاخصه ایشان این بود که فردی کاملا ولایتمدار بوده و در هر مسئولیتی که حضور داشت، خودش را سرباز ولایت میدانست.
سردار اشتری با اشاره به حضور تروریستها در منطقه، گفت: آمریکای جهانخوار و اسرائیل بزرگترین تروریستها در منطقه هستند و مجاهدت در راه خدا بهترین راه برای مقابله با آنها است.
نظر شما