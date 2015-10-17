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۲۵ مهر ۱۳۹۴، ۱۶:۱۰

سردار اشتری در جمع خبرنگاران:

آمریکا و رژیم‌صهیونیستی بزرگترین تروریست منطقه هستند

آمریکا و رژیم‌صهیونیستی بزرگترین تروریست منطقه هستند

فرمانده ناجا با اشاره به حضور تروریست‌ها در منطقه، گفت: آمریکای جهانخوار و رژیم صهیونیستی بزرگترین تروریست‌ها در منطقه هستند و مجاهدت در راه خدا بهترین راه برای مقابله با آنها است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اشتری در حاشیه مراسم بزرگداشت سردار سرلشگر حسین همدانی که عصر امروز در حسینیه فاطمه‌الزهرا میدان سپاه تهران برگزار شد، در جمع خبرنگاران و در خصوص رشادت‌های سردار همدانی اظهار داشت: شهید همدانی مجاهد فی‌سبیل‌الله و فردی بااخلاص، ساده‌زیست و آماده نبرد در تمام عرصه‌های مختلف بود.

وی افزود: بارزترین شاخصه ایشان این بود که فردی کاملا ولایتمدار بوده و در هر مسئولیتی که حضور داشت، خودش را سرباز ولایت می‌دانست.

سردار اشتری با اشاره به حضور تروریست‌ها در منطقه، گفت: آمریکای جهانخوار و اسرائیل بزرگترین تروریست‌ها در منطقه هستند و مجاهدت در راه خدا بهترین راه برای مقابله با آنها است.

 

 

 

کد مطلب 2942988

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