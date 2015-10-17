فهرست یارانه ۲۰ میلیاردی مطبوعات برای ۶ ماهه اول سال ۹۴ منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وب سایت معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پیرو اطلاعیه مورخ ۱۷ شهریور ماه جاری، در ادامه فهرست یارانه ۱۹.۸ میلیارد تومانی شش ماهه اول مطبوعات متعلق به ۱۳۶۲ رسانه (روزنامه و نشریه) اعلام می‌شود که این ارقام به مرور در حال واریز است.

در این جدول، ملاحظات زیر قابل توجه است:

۱- محاسبات این فهرست بر اساس دستورالعمل توزیع یارانه مطبوعات و بسته حمایتی ۹۴ انجام گرفته است.

۲-کلیه شماره هایی که فرآیند اعلام وصول آنها از ابتدای فروردین تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۹۴.۶.۲۵ تکمیل شده باشد (ارسال فایل و مشخصات در e-rasaneh، وصول نسخه فیزیکی به واحد اعلام وصول در تهران یا شهرستان و مطابقت آن) مبنای محاسبه بوده است. بدیهی است شماره هایی که مربوط به بهار یا تابستان ۹۴ باشند امّا فرآیند تکمیل (همه موارد فوق) را به طور کامل طی نکرده باشند در این محاسبات منظور نشده اند و همراه با مرحله بعدی یارانه (پاییز ۹۴، قابل پرداخت در دی ماه) پرداخت می شود. ضمناً ملاک محاسبه برای روزنامه ها، کلیه شماره های منتشره آنان در بهار و تابستان بوده است.

۳- مطابق سیاست دولت یازدهم در حمایت از نشریات بخش خصوصی و عدالت رسانه ای، یارانه به نشریات دولتی یا متعلق به بخش عمومی تعلق نگرفته است.

۴- با وجود آن که قبلاً‌ اعلام شده بود به نشریات فاقد فهرست بیمه، یارانه تعلق نمی گیرد امّا این سیاست به دلیل رعایت حال برخی نشریات، در این مرحله از یارانه مطبوعات اِعمال نشده است و از مرحله بعد اجرا خواهد شد. بر این مبنا و با هدف حمایت از خبرنگاران و سایر همکاران مطبوعاتی، منبعد چنانچه گروه های زیر فاقد فهرست بیمه کارکنان باشند، یارانه نمی گیرند:

۱- روزنامه ها، هفته نامه ها و دو هفته نامه های سراسری

۲- روزنامه ها و هفته نامه های منطقه ای و استانی

۳- روزنامه های محلی

ضمناً با هدف حمایت از بنگاه های مطبوعاتی، چنانچه یکی از نشریات یک مجموعه (صاحب امتیاز واحد) دارای فهرست بیمه ای باشد سایر نشریات آن مجموعه از الزام فوق معاف هستند.

۵- یارانه این دوره، برای نخستین بار در طیّ ۳ دهه گذشته، حتی برای نشریاتی که از سر بی اطلاعی از این امکان، مطالبه یارانه نکرده اند نیز محاسبه و واریز شده است تا حق آنان منوط به پیگیری های مکرر نباشد.

۶- همه متغیرهای محاسباتی (بجز شمارگان) در جدول پیوست قابل مشاهده است. شمارگان بر اساس اعلام وصول، بازرسی از چاپخانه ها، برآورد توزیع در دکه های مطبوعاتی، استعلام از شرکت های توزیع و سامانه اشتراک مطبوعات منظور شده است که در صورت تماس مدیر مسئول به وی اعلام خواهد شد.

۷- مطابق بسته حمایتی امسال – که قبلاً اطلاع رسانی شده است- یارانه نشریات استانی متعلق به ۱۰ استان کم برخوردار و نشریات محلی (تک شهر بجز مرکز استان) ۳ برابر شده است و چنانچه واجد هر دو ویژگی بوده اند ۵ برابر شده است. بدیهی است نشریاتی که دفتر مرکزی آنها در این استان ها یا شهرها واقع است اما گستره توزیع اسمی آنها(پروانه انتشار) فراتر از این محدوده است تا زمانی که مشخصات پروانه ای آنها تغییر نکرده نمی توانند از این امکان برخوردار شوند.

۸- همچنان که ملاحظه می شود برای نشریاتی که موضوع آنان یک یا دو موضوع هفت گانه حمایتی بوده، ضریب حمایتی در نظر گرفته شده است. مطابق بسته حمایتی ۹۴ درخواست ارزیابی برای این شاخص باید توسط صاحب امتیاز داده شود. بدیهی است نشریاتی که که خود را مشمول این بسته می دانند همچنان می توانند درخواست خود را ارائه دهند تا در فهرست اصلاحی اعمال گردد.

۹- در آخرین پرداخت یارانه (اسفند ۹۳) به نشریاتی که در شش ماهه دوم سال ۹۳ سابقه اعلام وصول الکترونیک نداشتند اعلام شد که سهمیه آنان بعد از تکمیل فرآیند اعلام وصول الکترونیک پرداخت می شود. بخش قابل توجهی از این مبالغ در فهرست زیر منظور شده است زیرا بر اساس شماره های اعلام وصول شده در شش ماهه اول ۹۴ (و نه شماره های منتشره این دوره) تنظیم شده است. بخش باقی مانده نیز پس از اعلام وصول الکترونیک آن شماره ها در فهرست دوره بعدی (پاییز) پرداخت خواهد شد.

۱۰- تا کنون ضریب کیفی۱۴۰ نشریه (بجز روزنامه) توسط کمیته ۷ نفره تعیین ضریب کیفی (مطابق بسته حمایتی ۹۴) تعیین و اعلام شده که در ذیل جدول قابل مشاهده است و برای سایر نشریات، ضریب ۱ در نظر گرفته شده است. بدیهی است با محاسبه تدریجی ضریب کیفی، این ضریب در یارانه مرحله بعدی اعمال خواهد شد.

۱۱- در شفافیت ضمن افزایش پاسخگویی، امکان اصلاح محاسبات نیز وجود دارد. از این رو چنانچه با توجه به اطلاعات جدول زیر، اشتباهی رخ داده باشد قابل اصلاح خواهد بود. انتظار می رود در مقایسه یارانه ها به متغیرها (تعداد شماره، قطع، تعداد شماره اعلام وصول شده، ‌ تعداد صفحات، نوع صحافی، ضرایب حمایتی نظیر صاحب امتیاز واحد، جغرافیا، ‌ موضوعات اولویتی و ...) توجه شود.

۱۲- نشریاتی که در جدول زیر با علامت * مشخص شده اند گروهی هستند که به رغم اعلام وصول الکترونیک، ‌ اما تا ۹۴.۶.۲۵ شماره حساب خود را در سامانه جامع رسانه های کشور (e-rasaneh.ir) وارد نکرده اند. این گروه از نشریات چنانچه تا پانزدهم آبان ماه، شماره حساب خود را وارد کنند، مبلغ تخصیصی، به فاصله دو هفته و در غیر اینصورت در دی ماه و همراه با یارانه پاییز مطبوعات پرداخت خواهد شد.

فهرست یارانه مطبوعات (۶ ماه نخست ۹۴) را می‌توانید اینجا ببینید.