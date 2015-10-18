یک آیین ملی در برزخ بلاتکلیفی/سرنوشت مبهم در انتظار حرکتی فرهنگی

خبرگزاری مهر-گروه استان ها: همزمان با ایام محرم، مراسم عزاداری و سوگواری سید و سالار شهیدان در سراسر ایران اسلامی از رونق دوچندانی برخوردار است و اماکن مذهبی نظیر مساجد، حسینیه‌ها و هیئات مذهبی شاهد حضور عاشقان و دلباختگان مکتب اهل‌بیت عصمت و طهارت است.

در ایام محرم در نقاط مختلف کشور، آیین‌ها و مراسم‌های متنوعی به‌منظور گرامیداشت حادثه عظیم کربلا برگزار می‌شود که این برنامه‌ها در شهرستان ورامین نیز از رونق خاصی برخوردار است.

آیینی سنتی که به نام ورامین به ثبت ملی رسیده است

حرکت کاروان نمادین اسرای کربلا، راه‌اندازی کاروان نمادین ورود امام حسین(ع) به کربلا، اجرای آیین تشت گذاری، آیین خیمه سوزان در ورامین و آیین سنتی سیاه پوشان در جنوب شرق استان تهران ازجمله برنامه‌هایی است که در ایام محرم برگزار می‌شود.

در این میان حرکت کاروان نمادین اسرای کربلا همزمان با دوازدهم ماه محرم ازجمله برنامه‌هایی است که طی سال‌های اخیر با حضور پرشور مردم در شهرستان ورامین برگزارشده است.

عظمت و شکوه این مراسم و تأثیرگذاری آن سبب شد تا سازمان میراث فرهنگ و گردشگری در ششمین اجلاس سراسری شورای عالی سیاست‌گذاری ثبت كشور، حرکت کاروان نمادین اسرای کربلا در ورامین را به ثبت ملی برساند.

آماده‌سازی کاروان نمادین اسرای کربلا از دو ماه پیش آغازشده است

امسال علیرغم آماده‌سازی پیش‌نیازهای حرکت کاروان نمادین اسرای کربلا همزمان با دوازدهم محرم، برخی خبرها حکایت از احتمال عدم برگزاری این آیین سنتی ملی دارد و این امر نگرانی‌هایی را به همراه داشته است.

حامد تاجیک یکی از مسئولان برگزاری مراسم حرکت کاروان نمادین اسرای کربلا در ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هرساله و همزمان با دوازدهم محرم، کاروان نمادین اسرای کربلا در ورامین به حرکت درمی‌آید که اثرات و برکات فرهنگی فراوانی را به همراه دارد.

این شهروند ورامینی افزود: از دو ماه پیش نیز برای برگزاری آیین سنتی حرکت کاروان نمادین اسرای کربلا در ورامین، اقدامات لازم آغاز شد و با گروه‌های مختلف در این زمینه رایزنی‌های لازم صورت گرفت.

وی ادامه داد: گروه هنری برای اجرای برنامه در این مراسم، کار خود را آغاز کرده و حتی هزینه کرایه شتر نیز پرداخت‌شده اما اکنون برخی سخنان و نظرات باعث دلسردی مسئولان برگزارکننده مراسم شده است.

تاجیک اضافه کرد: برخی مسئولان شهرستان ورامین اعتقاددارند که باید مسیر حرکت کاروان نمادین اسرا که از میدان رازی آغاز و با حضور از خیابان ۱۵ خرداد و شهدای در ورامین در میدان امام حسین(ع) اجتماع می‌کند، تغییر کند.

وی عنوان کرد: این در حالی است که همه مردم در رسانه مشاهده می‌کنند که میدان‌ها و خیابان‌های اصلی شهرهایی نظیر زنجان برای انجام عزاداری امام حسین(ع) در اختیار قرار داده می‌شود.

همکاری ۵۰۰ نفر برای برگزاری حرکت کاروان نمادین اسرای کربلا در ورامین

تاجیک ادامه داد: ما به مسئولان شهرستان ورامین اعلام کرده‌ایم که مسیر جایگزین که امکان عبور و مرور وسایل این حرکت نظیر اسب و شتر وجود داشته و زمینه حضور مردم نیز در آن فراهم باشد را به ما معرفی کنند.

رضا تاجیک خاوه یکی دیگر از مسئولان برگزاری مراسم حرکت کاروان نمادین اسرای کربلا در ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای برگزاری حرکت کاروان نمادین اسرای کربلا در ورامین، بیش از ۵۰۰ نفر همکاری می‌کنند و در این زمینه از ده‌ها شتر و اسب استفاده می‌شود.

وی افزود: بسیاری از مردم در روز دوازدهم محرم مقید هستند تا در این مراسم شرکت کنند و باید همه مسئولان از آیینی که به ثبت ملی رسیده و به یک برنامه عظیم فرهنگی تبدیل‌شده، حمایت کنند.

تاجیک خاوه عنوان کرد: تاکنون جلساتی برای حل مشکل با مسئولان شهرستان ورامین برگزارشده که امیدواریم به نتیجه برسد در غیر این صورت مجبور هستیم، این آیین سنتی را تعطیل کنیم.

مسئولان شهرستان ورامین باکلیت حرکت کاروان نمادین اسرا در ورامین مخالف نیستند

حجت‌الاسلام رضا غلامی رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین به‌عنوان متولی هیئات مذهبی باکلیت برگزاری مراسم حرکت کاروان نمادین اسرای کربلا در ورامین مخالف نیست.

وی افزود: ضمن تقدیر از برگزارکنندگان این مراسم و تأکید براثر گذاری این‌گونه برنامه‌ها، نباید از آسیب‌های موجود در این عرصه غافل شد.

غلامی ادامه داد: باید برخی مشکلات رخ‌داده در این برنامه نظیر اختلاط زن و مرد با همکاری و تعامل برطرف شود، به همین خاطر پیشنهادشده که در یک مکان بازتر این برنامه برگزار شود.

فرامرز تاجیک معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری شهرستان ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسئولان شهرستان ورامین باکلیت برگزاری حرکت کاروان نمادین اسرای کربلا در ورامین موافق هستند.

وی افزود: باید حواشی مرتبط با این برنامه مدیریت شود و با توجه به اینکه که این برنامه در خیابان و میدان‌ها اصلی شهر ورامین برگزار می‌شود، با هماهنگی با پلیس و راهنمایی و رانندگی، ترافیک آن مدیریت گردد تا مشکلی در اجرای این مراسم پیش نیاید.

خبرنگار: سید محمدحسن محمودی