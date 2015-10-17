اولین زمین چمن تمرینی سرعین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس شورای اسلامی شهر سرعین عصر شنبه در افتتاح این مجموعه ورزشی این شهرستان را دارای ظرفیت لازم برای تبدیل به قطب برگزاری اردوهای ورزشی کشور دانست و یادآور شد: سرعین برای میزبانی از تیم های باشگاهی و ملی آماده است.

محمد صبوری با اشاره به شرایط آب و هوایی بویژه ارتفاع بالای این شهرستان از سطح دریا افزود: هم اکنون تمام امکانات اقامتی، تمرینی، آب درمانی و... که مورد نیاز اردوهای تمرینی در این شهرستان فراهم شده است.

به گفته وی با افتتاح زمین چمن تمرینی شهرداری در سرعین از این پس تیم های لیگ برتری می توانند اردوهای آمادگی خود را بدون دغدغه زمین تمرین مناسب برگزار کنند.

رئیس شورای اسلامی سرعین با بیان اینکه این بحث طی سالهای اخیر به یکی از مشکلات تیم های حاضر در سرعین تبدیل شده بود، تاکید کرد که سرعین در بحث اقامتی نیز با دارا بودن رتبه دوم پایلوت هتل داری کشور مشکلی ندارد.

شهردار سرعین نیز در این مراسم از اجرای طرح پیاده شهر سرعین در آینده خبر داد و بیان داشت: با اجرای این طرح سرعین به نخستین پیاده شهر کشور تبدیل می شود.

رضا زنده دل همچنین با اشاره به تکمیل فاز دوم کمربندی سرعین تصریح کرد: فاز نهایی کمربندی شهر سرعین نیز پس از سی سال و با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال بزودی آغاز خواهد شد.