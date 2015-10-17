به گزارش خبرگزاری مهر، در دهمين جلسه ستاد تدوين برنامه ششم توسعه که با حضور اعضاي ستاد برنامه در سازمان مديريت و برنامهريزي كشور برگزار شد، تصويري از اهدف كلان برنامه برحسب بخشهاي اقتصادي در برنامه ششم توسعه و تعيين اولويتهاي رشد زيربخشهاي اقتصاد ارايه شد كه در آن به ضرورت نرخ رشد اقتصادي ۸ درصدي و همخواني آن با رئوس برنامههاي اقتصاد مقاومتي و سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري تأكيد شده است.
برخورداري از پيوندهاي قوي بينبخشي و اثرگذاري بيشتر بر رشد اقتصادي كشور مبناي برآوردهاي موضوعات مطرح شده در اين جلسه بود، همچنين رشد فراگير در نظر گرفته شده در برنامه ششم توسعه كه مشخصه اصلي آن استمرار، پايداري، مشاركت گسترده مردم، كاهش فقر و نابرابري، اشتغال پايدار و مديريت كارآمد است، در اين جلسه به بحث بررسي گذاشته شد.
در اين جلسه استفاده از الگوهاي اقتصاد سنجي و ضرايب جداول داده - ستانده در كنار ديدگاههاي كارشناسي و همچنين قضاوت صاحبنظران در عرصههاي علمي و اجرايي در تعيين اهداف مناسب كمي رشد بخشها مورد تأكيد قرار گرفت.
در عين حال مقرر شد تا محدوديتهاي اين الگوها، قابليت اتكاي اطلاعات و فقدان آيندهنگري آنها در تدوين اهداف كمي بخشها و زيربخشها در نظر گرفته شود.
تسريع در تعيين اهداف كمي بخشها و زيربخشها و سرعت بخشيدن به فعاليت شوراهاي برنامهريزي به ويژه شوراهاي فرابخشي هماهنگي بين دستگاههاي اجرايي و همچنين وفاق و همدلي در تعيين الزامات رشد بخشها براي مشاركت در دستيابي به رشد ۸ درصدي اقتصادي از جمله موضوعات مطرح شده در دهمين جلسه ستاد برنامه ششم توسعه بود.
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