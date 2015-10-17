اهداف پوتین در سوریه/توصیه به کاخ سفید برای گفتگو با تهران و مسکو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پراجکت سیندیکیت، «ریچارد هاس» رئیس شورای روابط خارجی آمریکا و نماینده ویژه جرج بوش رئیس جمهور سابق آمریکا در امور افغانستان و ایرلند در مطلبی تحت عنوان آزمایش «پوتین» در سوریه با بیان تشریح اهداف احتمالی رئیس جمهور روسیه از حضور نظامی در سوریه به ارائه راهبردی هایی به کاخ سفید در خصوص سوریه پرداخت.

وی در این مطلب اهداف رئیس جمهوری روسیه از حملات نظامی گسترده به مواضع گروه های تروریستی در سوریه، حمایت از بشار اسد رئیس جمهوری این کشور دانست تا با این طریق مانع از سقوط متحد دیرینه خود در منطقه شود.

وی همچنین معتقد است پوتین رئیس جمهوری روسیه با اتخاذ سیاست قاطع در سوریه قصد دارد به جهان یادآوری کند که که روسیه یک قدرت عمده در جهان است و قادر است برای حفظ منافعش وارد عمل شود.

هاس همچنین در ادامه مدعی شد که یکی از اهداف پوتین از اقدام نظامی در سوریه با انگیزه افزایش محبوبیت خود است.

ریچارد هاس در ادامه به رهبران آمریکا توصیه می کند در قبال تحرکات روسیه در سوریه یک سیاست دو سویه در پیش گیرند.

به اعتقاد این تحلیلگر آمریکایی کاخ سفید باید از یک سو تلاش کند تا توازن قوا در سوریه را بهبود بخشد و این کار را با کمک رسانی بیشتر به کردها و برخی گروه های سنی و همچنین حملات هوایی خود علیه داعش را ادامه دهد تا از این طریق باریکه های امنی برای این گروه ها به وجود بیاورد.

وی از سوی دیگر سیاست آمریکا را اتخاذ راهکار سیاسی همزمان با تلاش برای حفظ توازن قوا خوانده و می نویسد آمریکا و دیگران همزمان با این اقدامات باید راه را برای گفتگو با روسیه و حتی ایران باز نگهدارند و این کار باید با هدف متقاعد کردن این دو کشور برای کنار گذاشتن بشار اسد از قدرت صورت گیرد تا دولتی جایگزین وی شود که هم مورد قبول علوی ها و هم بخش هایی از سنی های این کشور باشد.