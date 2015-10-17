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۲۵ مهر ۱۳۹۴، ۱۸:۳۱

عضو کمیسیون حمل و نقل شورای شهر اصفهان:

کوتاهی در اجرای رینگ چهارم ترافیک شهر آسیب‌های جبران ناپذیری دارد

کوتاهی در اجرای رینگ چهارم ترافیک شهر آسیب‌های جبران ناپذیری دارد

اصفهان- عضو کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: هرچه در اجرای رينگ چهارم ترافیک كوتاهی شود تبعات جبران‌ناپذيری به شهر اصفهان تحميل می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نور‌الله صلواتی ظهر شنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: با توجه به پیگیری آزادسازی رینگ ترافیک در كمیته نظارتی از شهردار منطقه ۱۴ مشخص شد كه متأسفانه هنوز هیچ اقدامی در این خصوص انجام نشده است.

وی بیان داشت: رینگ حفاظتی از اصلی‌ترین پروژه‌های حمل و نقل شهر است و باید تمام همت خود را روی آزاد‌سازی و آغاز حلقه حفاظتی شهر اصفهان بگذاریم.

عضو کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر ابراز داشت: در حال حاضر نیز باید همت خود را در آزاد‌سازی و آغاز حلقه حفاظتی شهر اصفهان به ویژه از اتوبان فرودگاه تا اتوبان شاهین‌شهر برای رفع مشكل ترافیكی بگذاریم.

صلواتی با اشاره به اینکه در گذشته روی دیوارها و میانه خیابان‌ها همواه تصاویری از شهدا را مشاهده می‌كردیم، ادامه داد: اما اكنون کمتر شاهد این موضوع در شهر هستیم.

وی تصریح کرد: سازمان زیبا‌سازی شهرداری باید برای بزرگراه‌های شهری، خیابان‌ها، محلات شهر یادمان و نمادی از شهدا را به گونه‌ای ایجاد كند كه هم ماندگار و هم زیبا و در شأن شهدای بزرگ اصفهان باشد.

عضو کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان اضافه کرد: بعضا بر روی دیوار‌ها هم تصاویر قدیمی از شهدای بزرگ انقلابی وجود دارد كه نیاز به ترمیم و رسیدگی دارد.

وی با اشاره به اینکه از مدیریت شهری می‌خواهم كه در آغاز عملیات آزاد‌سازی و اجرایی رینگ حفاظتی شهر اصفهان تسریع بخشد، اشاره کرد: در سال گذشته ۱۱۰ میلیارد تومان و در سال جاری نیز ۱۰ میلیارد تومان در بودجه شهر برای این پروژه مهم مصوب شده است.

یکسان‌سازی کامل حقوق و مزایای کارگران و کارمندان در شهرداری انجام گیرد

عضو کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزش شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در این جلسه گفت: استفاده از بودجه واقعی جشنواه كودك و نوجوان در احداث و نوسازی مراكز بازی كودك وابسته به شهرداری و تولید فیلم جوانان فاخر و حرفه‌ای در عرصه سینما و تلویزیون اصفهان امری مهم و ضروری است.

مهدی باقربیگی بیان کرد: اطلاع‌رسانی گسترده و مناسب قوانین شهرداری و به ویژه شهر‌سازی به مردم به منظور شفاف‌سازی مقررات برای جلوگیری از سوء استفاده‌های اجتماعی باید صورت بگیرد.

وی تاکید کرد: همچنین یكسان‌سازی كامل حقوق و مزایای كارگران و كارمندان در شهرداری و سازمان‌های وابسته به شهرداری باید انجام شود.

وی افزود: نظارت دقیق و یكسان‌سازی مقررات استخدامی از سوی امور اداری به عنوان واحد بالا‌دستی تمام واحد‌های اداری در مراكز شهرداری نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 2943089

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