به گزارش خبرنگار مهر، نورالله صلواتی ظهر شنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: با توجه به پیگیری آزادسازی رینگ ترافیک در كمیته نظارتی از شهردار منطقه ۱۴ مشخص شد كه متأسفانه هنوز هیچ اقدامی در این خصوص انجام نشده است.
وی بیان داشت: رینگ حفاظتی از اصلیترین پروژههای حمل و نقل شهر است و باید تمام همت خود را روی آزادسازی و آغاز حلقه حفاظتی شهر اصفهان بگذاریم.
عضو کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر ابراز داشت: در حال حاضر نیز باید همت خود را در آزادسازی و آغاز حلقه حفاظتی شهر اصفهان به ویژه از اتوبان فرودگاه تا اتوبان شاهینشهر برای رفع مشكل ترافیكی بگذاریم.
صلواتی با اشاره به اینکه در گذشته روی دیوارها و میانه خیابانها همواه تصاویری از شهدا را مشاهده میكردیم، ادامه داد: اما اكنون کمتر شاهد این موضوع در شهر هستیم.
وی تصریح کرد: سازمان زیباسازی شهرداری باید برای بزرگراههای شهری، خیابانها، محلات شهر یادمان و نمادی از شهدا را به گونهای ایجاد كند كه هم ماندگار و هم زیبا و در شأن شهدای بزرگ اصفهان باشد.
عضو کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان اضافه کرد: بعضا بر روی دیوارها هم تصاویر قدیمی از شهدای بزرگ انقلابی وجود دارد كه نیاز به ترمیم و رسیدگی دارد.
وی با اشاره به اینکه از مدیریت شهری میخواهم كه در آغاز عملیات آزادسازی و اجرایی رینگ حفاظتی شهر اصفهان تسریع بخشد، اشاره کرد: در سال گذشته ۱۱۰ میلیارد تومان و در سال جاری نیز ۱۰ میلیارد تومان در بودجه شهر برای این پروژه مهم مصوب شده است.
یکسانسازی کامل حقوق و مزایای کارگران و کارمندان در شهرداری انجام گیرد
عضو کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزش شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در این جلسه گفت: استفاده از بودجه واقعی جشنواه كودك و نوجوان در احداث و نوسازی مراكز بازی كودك وابسته به شهرداری و تولید فیلم جوانان فاخر و حرفهای در عرصه سینما و تلویزیون اصفهان امری مهم و ضروری است.
مهدی باقربیگی بیان کرد: اطلاعرسانی گسترده و مناسب قوانین شهرداری و به ویژه شهرسازی به مردم به منظور شفافسازی مقررات برای جلوگیری از سوء استفادههای اجتماعی باید صورت بگیرد.
وی تاکید کرد: همچنین یكسانسازی كامل حقوق و مزایای كارگران و كارمندان در شهرداری و سازمانهای وابسته به شهرداری باید انجام شود.
وی افزود: نظارت دقیق و یكسانسازی مقررات استخدامی از سوی امور اداری به عنوان واحد بالادستی تمام واحدهای اداری در مراكز شهرداری نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
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