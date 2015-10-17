حماسه ای به نام «انتفاضه سوم»/ وقتی تدبیر «تسلیح» جواب می دهد

گروه بین الملل ـ گزارش تحلیلی: کرانه باختری و قدس به صحنه مواجهه نوجوانان و جوانان با غیرت و مبارز فلسطینی با رژیم نامشروع صهیونیستی تبدیل شده است. هر ساعت بر تعداد مبارزین بازداشتی از سوی نظامیان تا به دندان مسلح صهیونیستی افزوده می شود و هر گونه تحرکی در دفاع ازحریم قدس شریف به بدترین شکل ممکن سرکوب می شود.

با این حال سرکوبگری رژیم اشغالگر قدس در کرانه باختری منجر به عقب نشینی مبارزین فلسطینی از میدان مبارزه نشده و مبارزین با دست هایی خالی ولی اراده ای پولادین، امنیت داخلی صهیونیست های متجاوز را به چالش کشیده اند تا جایی که حتی در خیابان های اصلی تل آویو و حیفا، کسی از ترس عملیات شهادت طلبانه رزمندگان فلسطینی جرات حضور در خیابان و حتی ایستگاه های اتوبوس را ندارد.

بنیامین نتانیاهو بخش اعظمی از امکانات نظامی و امنیتی موجود در سرزمین های اشغالی را به سوی کرانه باختری گسیل داشته است تا بلکه به ساکنان مناطق اشغالی تضمین دهد اتفاقی در پیش نخواهد بود! با این حال حتی شخص نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس نیز به وضوح می داند که «حماسه ای در پیش است...»

نکته قابل اشاره اینکه؛ در بیست و پنجمین روز ماه مبارک رمضان سال گذشته، رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنانی صریح و کوبنده بر «لزوم تسلیح کرانه باختری» تاکید کرده و فرمودند: «ما معتقدیم کرانه باختری نیز باید مانند غزه مسلح شود و کسانی که علاقه‌مند به سرنوشت فلسطین هستند باید در این زمینه فعالیت کنند. تنها چیزی که ممکن است از محنت فلسطینی‌ها بکاهد، عبارت است از همین‌که دست قدرت داشته باشند و الا با برخورد رام و مطیع و سازش‌کارانه، هیچ کاری به نفع فلسطینی‌ها انجام نخواهد گرفت. لذا باید کاری کرد که دشمن همان نگرانی‌هایی را که از ناحیه غزه دارد، از طرف ساحل غربی نیز احساس کند.»

همان گونه که مشاهده می شود، در ماورای سخنان قاطعانه رهبر معظم انقلاب در خصوص تسلیح کرانه باختری، محاسبه و نگاهی واقع بینانه و استراتژیک وجود داشت و با این تدبیر دوراندیشانه، مقابله با دشمن صهیونیستی از «غزه» تا «کرانه باختری» حکم یک راهبرد و دستورالعمل کلان را در نبرد امروز تل آویو و فلسطینیان محروم از حقوق اولیه خود پیدا کرد.

این استراتژی برخاسته از گفتمان مقاومت و تاکید ولی امر مسلمین مبنی بر فاصله گیری از گفتمان سازش، نشان دهنده همان حقیقتی است که امروز خواب را بر چشمان نخست وزیر کودک کش حرام کرده است.

به بیان بهتر؛ تدبیر تسلیح کرانه باختری، امروز و در جریان «انتفاضه سوم» عمق استراتژیک دشمن صهیونیستی را هدف قرار داده و آن را علاوه بر جبهه غزه، در جبهه ساحل غربی نیز زمین گیر کرده است. از سوی دیگر، در چنین معادله ای «حماس» و «جهاد اسلامی» به مثابه دو بال و مکمل یکدیگر در نبرد با تل آویو عمل می کنند، لذا بی دلیل نبود که پس از فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم تسلیح کرانه باختری، مقامات امنیتی و سیاسی رژیم صهیونیستی به شدت آشفته شدند، چرا که تسلیح کرانه باختری چنانچه پیش بینی می شد، به مثابه «تغییر مقیاس و مختصات میدان نبرد» به سود محور مقاومت عمل کرد.

آنچه امروز در کرانه باختری می گذرد اما؛ موید صحت و ضرورت نگاه استراتژیک و واقع بینانه مقام معظم رهبری نسبت به مقوله تسلیح کرانه باختری است. بر این اساس؛ شاخصه ها و مولفه هایی در این برهه زمانی باید مدنظر قرارگیرند.

الف) جوانان و نوجوانان فلسطینی ساکن در کرانه باختری طی ده روز اخیر نشان داده اند لزوم مواجهه با دشمن صهیونیستی را برای صیانت از آرمان های قدس شریف بیش از هر زمان دیگری درک و عملی ساخته اند. این ادراک و عملیاتی شدن باید با تسلیح بیشتر کرانه باختری تکمیل شود.

ب) گفتمان سازش با دشمن صهیونیستی که قبلا در کرانه باختری تبلیغ زیادی بر روی آن شده بود، لحظه به لحظه بیشتر رنگ می بازد. تبدیل شدن گفتمان مقاومت به گفتمان غالب در کرانه باختری، پاشنه آشیل صهیونیست ها در مواجهه با ساکنان این منطقه محسوب می شود.

ج) دشمن صهیونیستی که طی سال های اخیر بخش اعظم انرژی خود را صرف حمایت از گروه های تکفیری مانند داعش و النصره و حمایت از رژیم های مرتجع و منفوری مانند آل سعود و آل خلیفه کرده بود، هم اکنون در یک قدمی خود با بن بستی به نام «انتفاضه سوم در کرانه باختری» مواجه شده است، لذا بدیهی است که در چنین شرایطی قدرت مانور شریرترین و نامشروع ترین رژیم دنیا در منطقه بیش از پیش محدود خواهد شد.