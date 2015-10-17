به گزارش خبرنگار مهر، احمد شریعتی ظهر شنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه كنترل و نظارت بر بازار‌های كوثر کمرنگ شده است، اظهار داشت: این امر سبب شده که غرفه‌های بازار کوثر به افراد غیر واگذار شود به این صورت که هر شخصی که در مزایده برنده شده غرفه‌ها را براساس تصمیمی که می‌گیرد به افراد غیر واگذار می‌کند تا بتواند هزینه‌های اجار‌ه‌ای خود را تأمین كند.

وی بیان داشت: این موضوع می‌تواند به صورت ۱۰۰ درصد در اهداف ایجاد این بازار‌ها در راستای آسایش و رفاه مردم و ارائه اجناس با كیفیت و با در نظر گرفتن تورم و قدرت خرید مردم فاصله بگیرد.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: بازار‌های روز کوثر از هدف خدمت‌رسانی و خدمت‌گذاری به شهروندان دور شده و امیدواریم به هدف اصلی خود در این زمینه برسد.

شریعتی تاکید کرد: این موضوع نیاز به توجه خاص در مدیریت جدید دارد.

پیشنهاد تشکیل سازمان مستقل غذا در اصفهان

رئیس کمیسیون بهداشت و سلامت شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در این جلسه گفت: پیشنهاد می‌شود مانند بسیاری از كشور‌های جهان سازمان غذا به صورت مستقل تشكیل شود تا این سازمان به صورت واحد سیاست‌گذاری و نظارت بر سلامت غذا را داشته باشد.

غلامحسین صادقیان افزود: هر ساله با توجه به مسائل و معضلات مبتلا به جهانی، شعار خاصی به عنوان شعار روز جهانی غذا برای هشدار، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مدیران ارشد غذائی كشور‌های مختلف جهان انتخاب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه شعار سال ۲۰۱۵ «كشاورزی و حمایت اجتماعی است»، اضافه کرد: تغییرات قابل توجهی كه در شرایط آب و هوایی جهان اتفاق افتاده سبب كاهش نزولات آسمانی به ویژه در مناطق نیمه خشك شده كه این امر كاهش قابل توجهی تولید محصولات كشاورزی را رقم زده و روز به روز از یكسو كمبود غذای كافی برای مردم جهان را شاهدیم و از سوی دیگر بیكاری و فقیر شدن بخش زیادی از مردم ساكن این مناطق به عنوان یک معضل گریبان مسئولان این مناطق را می گیرد.

رئیس کمیسیون بهداشت، سلامت و خدمات شهری شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: این موضوع سبب خالی از سكنه شدن روستا‌ها و كاهش نزولات آسمانی سبب مهاجرت و افزایش حاشیه‌نشینی در شهر‌های بزرگ می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه در کنار نگرانی در زمینه امنیت غذایی، افزایش روز‌افزون آلاینده‌های غذایی ایمنی و سلامت غذایی را نیز به خطر انداخته است، ادامه داد: با كاهش نزولات آسمانی و نیز کاهش سفره‌های زیر‌زمینی، آبیاری محصولات كشاورزی و باغی با پساب‌ها افزایش یافته كه این موضوع علاوه بر خطر افزایش آلودگی میكروبی سبب افزایش فلزات سنگین در محصولات غذایی می‌شود.