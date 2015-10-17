به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، رسانه های صهیونیستی از آتش گرفتن ده ها اتوبوس در منطقه «بنی براک» واقع در شرق تل آویو خبر می دهند.

تاکنون جزئیات بیشتری از این خبر منتشر نشده است.

برخی از رسانه های عرب زبان اعلام کرده اند که ممکن است فلسطینیان در اقدامی تلافی جویانه به آتش زدن اتوبوس ها در تل آویو مبادرت کرده باشند.

این در حالی است که درگیری ها میان فلسطینیان و نظامیان رژیم صهیونیستی در نقاط مختلف قدس اشغالی و کرانه باختری همچنان ادامه دارد.

گفتنی است، موج انتفاضه فلسطینی ها از کرانه باختری و در اعتراض به هتک حرمت روزانه صهیونیست ها به مسجدالاقصی در بیت المقدس آغاز شد و پس از چند روز دامنه آن به نوارغزه و اراضی اشغالی ۱۹۴۸ کشیده شده است.

بنا بر اعلام وزارت بهداشت فلسطین، درگیری شهروندان فلسطینی با نظامیان صهیونیست از آغاز ماه جاری میلادی (اکتبر) تاکنون به ۲۷ شهید و هزار و ۴۰۰ زخمی افزایش یافته است.