مدیریت عبور و مرور عزاداران حسینی به مدیران ترافیکی سپرده شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شیران ظهر شنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: به پاس حفظ حرمت ایام محرم و عزاداری‌ها به ویژه در دهه اول و به دلیل رفاه حال عزاداران و عموم مردم در آمد و شد‌های روزانه و شبانه مخصوصاً حركت اتومبیل‌های خدماتی مثل آتش‌نشانی، ‌پلیس و آمبولانس از عموم مردم و رانندگان و مشتاقان و از عزاداران مؤمن و خیر‌خواه تقاضا می‌كنم رعایت حال یكدیگر را بكنند.

وی تصریح کرد: بهتر است عزادارن حسینی خود را جای مردم بیمار قرار دهند و با درک موقعیت این افراد از پارک کردن خودروها در هر نقطه ای یا راه اندازی دسته‌های عزاداری در هر مکانی خودداری و اقدام به پارک ماشین در نقطه‌ای دورتر اما قانونی‌تر بدون مزاحمت ترافیكی کنند.

رئیس کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: دسته‌های عزاداری نیز باید كسب فیوضات بیشتر را در مدیریت بهتر و منظم‌تر مردم در عبور و مرور بدانند و با گماردن جوانانی خاص برای تأمین عبور و مرور و تقسیم معابر عمومی به پلیس كمك كنند تا بر شكوه و نظم و ثواب عزاداری‌ها بیفزایند كه مردم آزاری نشود كه در شأن این ایام نیست.

وی تاکید کرد: هرگونه عزاداری، تجمع و ارائه خدمات در نزدیکی دور‌برگردان‌ها و در میادین بدون اتخاذ تدابیر دقیق و صحیح ترافیكی با توجه به اینکه سد معبر عبور و مرور و سبب آزار رساندن به خلق است، نیز سبب تبلیغ منفی ایام محرم می‌شود.

شیران اعلام کرد: همچنین لازم است حركت‌های مارپیچی و دسته‌جمعی و غیر ‌استاندارد به همراه رفتاری ضد‌اجتماعی برخی موتورسواران و ایجاد راه‌بندان‌های ناخواسته و تأخیر بیش از حد در عبور و مرور در این ایام بیشتر کنترل شود.

رئیس کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: معاونت‌ها و مدیران ترافیك مناطق مختلف باید در ایام عزاداری با هماهنگی با پلیس راهور عبور و مرور شهروندان را بیشتر کنترل کنند.