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۲۵ مهر ۱۳۹۴، ۲۱:۲۰

رئیس مرکز فناوری‌های راهبردی معاونت علمی ریاست جمهوری:

مطالعات راهبردی در حوزه فناوری جلبک‌های دریایی انجام می‌شود

مطالعات راهبردی در حوزه فناوری جلبک‌های دریایی انجام می‌شود

بوشهر - رئیس مرکز فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: مطالعات راهبردی در حوزه فناوری جلبک‌های دریایی انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، امید توکلی عصر شنبه در نشست هم‌اندیشی فرصت‌های فناوری‌محور پیش رو در حوزه جلبک‌های دریایی در بوشهر اظهار داشت: جلبک دارای کاربردهای بسیار زیادی است که در این نشست تلاش می‌شود تا انواع گونه ها و قابلیت‌های جلبک شناسایی شود.

وی با اشاره به مصارف مختلف جلبک، بیان کرد: پزشکی و دارویی، آرایشی و بهداشتی، سوخت زیستی و مصارف صنعتی را می‌توان به عنوان مهمترین کاربردهای جلبک دانست.

رئیس مرکز فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از تعین اولویت‌های اولویت های استانی، منطقه‌ای و ملی خبر داد و افزود: بومی‌سازی بعد از پژوهش‌های کاربردی و ارائه ایده‌های تجاری مورد توجه است.

وی از آشنایی با ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها پیرامون شناخت عمیق انواع گونه‌های جلبک‌های ایرانی خبر داد و بیان کرد: انواع جلبک از نظر سیستماتیک، گونه های تجاری و کاربرد مشخص خواهند شد.

توکلی از تدوین نقشه راه فناوری در حوزه جلبک‌های دریایی ایرانی خبر داد و اضافه کرد: برای دستیابی به طرح کلان و راهبردی در حوزه جلبک ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها، تجهیزات مورد نیاز مشخص می‌شود.

وی به حمایت از طرح های فناوری هم افزایی بین دستگاه های ذینفع و مشارکت سازمان ها توسط معاونت علمی و فناوری خبر داد و گفت: باید در مسائل تخصصی و فناوری صنعتی کردن جلبک به اجماع کامل برسیم.

لازم به ذکر است که موضوعاتی همچون «فیزیولوژی جلبک‌های خلیج فارس»، «ارزیابی تأثیر فناوری تولید جلبک‌های دریایی در اقتصاد ایران» و «ارائه تجربه‌های موفق ملی و بین‌المللی در هر یک از محورها» در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین موضوعاتی همچون «کاربرد جلبک‌های دریایی در فناوری‌های تصفیه پساب‌ها و فاضلاب‌ها»، «کاربرد جلبک‌های دریایی در فناوری‌های تولید مواد آرایشی، بهداشتی» و «فناوری‌های نوین کشت، برداشت و جداسازی جلبک‌های دریایی» بررسی شد.

از دیگر موضوعات مطرح شده می‌توان به «فناوری تولید سوخت زیستی از جلبک‌های خلیج فارس»، دارویی و پروتئینی»، «تغییرات ژنتیکی جلبک‌های دریایی در راستای تولید سوخت زیستی»، «نقش و جایگاه جلبک‌های دریایی در حوزه سلامت» اشاره کرد.

کد مطلب 2943143

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