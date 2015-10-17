به گزارش خبرنگار مهر، امید توکلی عصر شنبه در نشست هماندیشی فرصتهای فناوریمحور پیش رو در حوزه جلبکهای دریایی در بوشهر اظهار داشت: جلبک دارای کاربردهای بسیار زیادی است که در این نشست تلاش میشود تا انواع گونه ها و قابلیتهای جلبک شناسایی شود.
وی با اشاره به مصارف مختلف جلبک، بیان کرد: پزشکی و دارویی، آرایشی و بهداشتی، سوخت زیستی و مصارف صنعتی را میتوان به عنوان مهمترین کاربردهای جلبک دانست.
رئیس مرکز فناوریهای راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از تعین اولویتهای اولویت های استانی، منطقهای و ملی خبر داد و افزود: بومیسازی بعد از پژوهشهای کاربردی و ارائه ایدههای تجاری مورد توجه است.
وی از آشنایی با ظرفیتها و توانمندیها پیرامون شناخت عمیق انواع گونههای جلبکهای ایرانی خبر داد و بیان کرد: انواع جلبک از نظر سیستماتیک، گونه های تجاری و کاربرد مشخص خواهند شد.
توکلی از تدوین نقشه راه فناوری در حوزه جلبکهای دریایی ایرانی خبر داد و اضافه کرد: برای دستیابی به طرح کلان و راهبردی در حوزه جلبک ظرفیتها، توانمندیها، تجهیزات مورد نیاز مشخص میشود.
وی به حمایت از طرح های فناوری هم افزایی بین دستگاه های ذینفع و مشارکت سازمان ها توسط معاونت علمی و فناوری خبر داد و گفت: باید در مسائل تخصصی و فناوری صنعتی کردن جلبک به اجماع کامل برسیم.
لازم به ذکر است که موضوعاتی همچون «فیزیولوژی جلبکهای خلیج فارس»، «ارزیابی تأثیر فناوری تولید جلبکهای دریایی در اقتصاد ایران» و «ارائه تجربههای موفق ملی و بینالمللی در هر یک از محورها» در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین موضوعاتی همچون «کاربرد جلبکهای دریایی در فناوریهای تصفیه پسابها و فاضلابها»، «کاربرد جلبکهای دریایی در فناوریهای تولید مواد آرایشی، بهداشتی» و «فناوریهای نوین کشت، برداشت و جداسازی جلبکهای دریایی» بررسی شد.
از دیگر موضوعات مطرح شده میتوان به «فناوری تولید سوخت زیستی از جلبکهای خلیج فارس»، دارویی و پروتئینی»، «تغییرات ژنتیکی جلبکهای دریایی در راستای تولید سوخت زیستی»، «نقش و جایگاه جلبکهای دریایی در حوزه سلامت» اشاره کرد.
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