بارش برف در منطقه الموت محور پیچ بن را مسدود کرد

جواد حق لطفی دقایقی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در پی بارش برف در مناطق کوهستانی استان در منطقه الموت نیز شاهد کولاک شدید هستیم.

وی افزود: بارش برف و کولاک شدید موجب انسداد گردنه پیچ بن در منطقه الموت شد.

مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین تصریح کرد: گردنه پیچ بن در مسیر ارتباطی منطقه الموت در استان قزوین به شهرستان تنکابن در استان مازندران با مشخصات راه روستایی مسدود شده است.

حق لطفی یادآورشد: این گردنه در ارتفاع ۳۳۰۰ متری از سطح دریا قرار دارد و علت مسدود شدن آن ریزش برف و کولاک شدید در ساعات ایخر است.

مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی اظهارداشت: در پی بارش برف در این منطقه شاهد کاهش دید افقی رانندگان هستیم لذا برای حفظ ایمنی رانندگان در حال حاضر این مسیر مسدود شده تا از برو حوادث جلوگیری شود.

وی بیان کرد: از رانندگانی که قصد عبور از محورهای کوهستانی استان را دارند درخواست می شود حتی المقدور از مسافرت غیر ضروری خودداری کنند ودر صورت تردد ضمن همراه داشتن وسایل ایمنی و زنجیر چرخ با احتیاط کامل از جاده های استان عبور کنند.