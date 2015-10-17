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۲۵ مهر ۱۳۹۴، ۲۲:۳۲

بر اثر ریزش کوه:

آزادراه تهران - شمال مسدود شد

آزادراه تهران - شمال مسدود شد

ساری - مدیرکل مدیریت بحران مازندران از مسدود شدن آزادراه تهران شمال در محدوده شهرستان چالوس خبر داد.

علی‌اصغر احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارندگی شدید در مناطق مختلف استان مازندران افزود: لاین برگشت آزادراه تهران – شمال در محدوده شهرستان چالوس به دلیل رانش و ریزش کوه مسدود بوده و همکاران راهداری مشغول بازگشایی مسیر هستند.

وی به وضعیت مناطق غرب استان مازندران اشاره و اضافه کرد: در شهرستان‌های تنکابن و رامسر میزان بارندگی شدید است اما خوشبختانه تاکنون خسارتی گزارش نشده است.

وی یادآور شد: این حادثه سبب آب‌گرفتگی شدید معابر و بالاآمدن آب رودخانه‌ها شده است .

احمدی درباره ریزش کوه در محور جواهر ده رامسر بیان داشت: گزارشی در این زمینه اعلام‌نشده است.

هم‌اینک در مناطق مختلف غرب مازندران بارندگی شدید گزارش شده است. 

کد مطلب 2943187

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