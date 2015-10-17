آزادراه تهران - شمال مسدود شد

علیاصغر احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارندگی شدید در مناطق مختلف استان مازندران افزود: لاین برگشت آزادراه تهران – شمال در محدوده شهرستان چالوس به دلیل رانش و ریزش کوه مسدود بوده و همکاران راهداری مشغول بازگشایی مسیر هستند.
وی به وضعیت مناطق غرب استان مازندران اشاره و اضافه کرد: در شهرستانهای تنکابن و رامسر میزان بارندگی شدید است اما خوشبختانه تاکنون خسارتی گزارش نشده است.
وی یادآور شد: این حادثه سبب آبگرفتگی شدید معابر و بالاآمدن آب رودخانهها شده است .
احمدی درباره ریزش کوه در محور جواهر ده رامسر بیان داشت: گزارشی در این زمینه اعلامنشده است.
هماینک در مناطق مختلف غرب مازندران بارندگی شدید گزارش شده است.
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