منازعات خانوادگی جزو پنج دعوای اصلی فارس است

به گزارش خبرنگار مهر، هشتاد و هشتمین نشست شورای فرهنگ عمومی استان فارس شنبه شب با حضور امام جمعه شیراز و استاندار فارس تشکیل شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی با تسلیت فرارسیدن ماه محرم و دعوت به همراهی شور حسینی با شعور حسینی در ماه محرم دو دستور جلسه و یک گزارش اعلام کرد و گفت: تحکیم بنیان خانواده با توجه به ضرورتی که مطرح شده بود که در تمام کشور با یک جمع بندی انجام گیرد، دستور جلسه ای است که در این شورا مطرح شده است.

تحلیل های مبتنی بر سست شدن بنیان خانواده کافی نیست

بهزاد مریدی با بیان اینکه سال گدشته مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی جمعیتی را با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام با اتکا به تحکیم بنیان خانواده ابلاغ کردند و مورد تاکید قرار دادند، ادامه داد: تحلیلگران عوامل سست شدن بنیان خانواده را بر می شمرند ولی به نظر می رسید هیچ یک از این موارد نمی تواند کافی باشد.

وی تبیین تشکیل تحکیم بنیان خانواده را مورد اشاره قرار داد و افزود: تبیین قدسی خانواده، تسهیل ازدواج ساده، تحکیم خانواده و ارتقا مهارت زندگی دستورکارهایی است که باید مورد بررسی و توجه قرار گیرد.

رییس کل دادگستری فارس نیز در این شورا با اشاره به موضوع تحکیم خانواده، گفت: متاسفانه با وجود سستی بنیان خانواده مشکلات و اختلافات حوزه های اجتماعی و خانوادگی در دستگاه قضایی سرریز می شود.

دعوای خانوادگی در فارس جزو پنج دعوای است

علی القاصی مهر افزود: منازعات خانوادگی در قالب دعاوی به نحوی است که حجم آن با دیگر منازعات متفاوت است از این رو مشکلاتی که از این رهگذر مطرح می شود باید آزموده شود. متاسفانه در کل کشور دعاوی خانوادگی و تنشها جزو ۱۰ دعاوی اصلی است بدین خاطر در فارس نیز پنج دعوای اصلی مربوط به دعاوی خانوادگی است.

وی با بیان اینکه در مقایسه کل دعاوی درصد بالایی مربوط به این حوزه است، ادامه داد: در شیراز با وجود اینکه دوازده شعبه مربوط به این دعاوی است اما برای علت یابی و تحلیل درست موضوع نیاز است به سوابق این حوزه نیز مراجعه کرد.

القاصی مهر افزود: علل متفاوتی در تزلزل خانواده برشمرده می شود که اعتیاد، مسایل روانشناختی و اختلاف طبقاتی زوجین، فقر و بیکاری زوجین، ازدواج های بدون مطالعه و خیابانی مطرح ترین آنهاست.

رئیس کل دادگستری فارس ادامه داد: اگر می خواهیم به جمع بندی و ریشه یابی تجربی برسیم باید در دستگاه قضا این علل و عوامل جستجو و راهکار ارائه شود.

رئیس دستگاه قضا در استان از راه اندازی مراکز مشاوره در شهر شیراز خبر داد و گفت: با آگاه سازی و ارایه این آسیبها به مردم توسط رسانه ها می شود برای پیشگیری چه بسا به شکلی مناسب اطلاع رسانی کنیم که قطعا موثر خواهد بود.

پرهیز از ایجاد تشکیلات جدید در این شورای فرهنگ عمومی

دبیر اتاق فکر شورای فرهنگ عمومی نیز در این نشست که با حضور تمامی اعضای آن برگزار شد، با تاکید بر اینکه تقسیم وظایف در شورا باید مورد نظر قرار گیرد، پرهیز از ایجاد تشکیلات جدید در این شورا را مورد تاکید قرار داد و گفت: با وجود کمیسیون بانوان و خانواده باید از ظرفیت های موجود استان فارس استفاده مطلوب کرد.

سید رضی حدایق با اشاره به اینکه می شود از نیروهای مرکز تحقیقات بانوان و خانواده حوزه علمیه قم در این باره بهره گرفت، خواستار فعال تر شدن کمیسیون بانوان و خانواده شد.

در این نشست که بیش از سه ساعت به طول انجامید، رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، معاون دانشگاه شیراز، معاون فرهنگی شهرداری شیراز و مدیرکل صداوسیمای مرکز فارس، رییس جهاددانشگاهی درباره دستور کار تحکیم خانواده به بیان نقطه نظراتی پرداختند.