همايش مسئولين روابط عمومي دانشگاه پيام نور برگزار شد

به گزارش مهر، روابط عمومي برتر و ويژگي هاي آن، رويكرد تجربي به فعاليت روابط عمومي، خلاقيت در روابط عمومي، ارائه گزارش از سوي مسئولين روابط عمومي كليه مناطق و ارائه راهكارهاي مناسب به منظور دسترسي به اهداف دانشگاه پيام نور از محورهاي مورد بحث در اين همايش بود.

دومين همايش مسئولين روابط عمومي كليه مناطق و تعدادي از مراكز دانشگاه پيام نور با حضور مدير روابط عمومي سازمان مركزي دانشگاه، حاج سفيدي مشاور رئيس محترم سازمان صدا وسيما، ترابيان دبير محترم كميته آموزش و عضو هيئت مديره انجمن روابط عمومي ايران و همچنين مسئولين روابط عمومي كليه مناطق وتعدادي از مراكز اول اسفند ماه در سازمان مركزي دانشگاه برگزار شد.