سخنان روحانی درباره رفع زودهنگام تحریمها خوش بینانه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پولیتیکو، مقام های آمریکایی در واکنش به سخنان حسن روحانی رئیس جمهور ایران در اعلام خبر رفع تحریم ها تا ظرف یک یا دو ماه آینده اعلام کردند که این سرعت کمی دور از انتظار است و به این زودی ها تحریم ها برداشته نمی شود.

در گزارش پولیتیکو به نقل از چند مقام آمریکایی که به اسم آنها اشاره ای نشده است آورده شده است که اظهارات رئیس جمهور ایران کمی خوش بینانه است و نمی توان در این فاصله کم انتظار رفع کامل تحریم ها را داشت.

این نشریه می نویسد: به عقیده بسیاری از کارشناسان سیاسی در آمریکا و همچنین مقامات این کشور فرآیند رفع کامل تحریم ها حداقل چندین ماه طول می کشد و در این زمان باید ایران به تعهدات خود عمل کند.

رابرت آینهورن، مذاکره‌کننده هسته‌ای اسبق آمریکا می‌گوید: هیچ راهی برای اینکه بتوانیم این کار را به طور مناسب یا موثر ظرف چند هفته انجام دهیم، وجود ندارد.

پولیتیکو به انتخابات مجلس ایران اشاره می کند که می تواند تصمیمات دولت روحانی را در آینده تحت تاثیر قرار دهد. به عقیده آمریکایی ها شکل جدید مجلس ایران در اجرای برجام و فرآیند کاهش تحریم ها به طور حتم موثر خواهد بود.

این گزارش در حالی است که نیویورک تایمز نیز در گزارشی به بررسی آغاز اجرای توافق هسته ای ایران می پردازد و می نویسد: ایران انتظار دارد در همان ابتدای اجرای برجام تحریم ها برداشته شود ولی به نظر می رسد چنین امری ممکن نباشد.

به نوشته نیویورک تایمز در کشورهایی مثل آفریقای جنوبی اجرای توافق 9 سال طول کشید و تاریخ نشان می دهد که در ایران زمان طولانی برای اجرای کامل توافق زمان نیاز باشد.

سوالی که در در ماههای آینده مطرح است این است که ایران تا چه اندازه با جامعه بین المللی به خصوص با آژانس انرژی اتمی همکاری می کند.