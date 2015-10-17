به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رای الیوم، در حملات هوایی ائتلاف ضد یمن به یکی از پایگاه های مزدوران عربستان و نظامیان این ائتلاف در تعز که به اشتباه صورت گرفت 30 نفر از این افراد به هلاکت رسیده و 40 نفر دیگر نیز زخمی شدند.

از سوی دیگر، پایگاه المیادین با انتشار خبری اعلام کرد امارات کشته شدن یکی دیگر از نظامیان خود را در شهر عدن، تایید کرد.

این در حالی است که بیش از هفت ماه از آغاز تجاوز عربستان به یمن به همراهی شماری از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس می گذرد و در جریان این حملات تاکنون هزاران غیر نظامی یمنی شهید و زخمی شده اند.