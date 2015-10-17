به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیل، نیروی دریایی آمریکا اعلام کرده است که پس از اجرای توافق هسته ای با ایران ناوهای جنگی خود را از خلیج فارس خارج می کند. اولین ناوی که قرار است از خلیج فارس خارج شود تئودور روزولت و دومین ناو هری ترومن نام دارد.

به گفته مقامات آمریکایی این ناوها دیگر در خلیج فارس حضور ندارند. البته آزمایش موشکی ایران در مجامع آمریکایی نگرانی هایی را در بر داشته است.

سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل در پی آزمایش موشک عماد توسط ایران آن را نقض قطعنامه های شورای امنیت خوانده بود. وی گفته بود آمریکا شورای امنیت را برای واکنش نسبت به این آزمایش تحت فشار قرار خواهد داد.

مسئولان ایرانی اعلام کردند آزمایش موشکی ارتباطی با توافق هسته ای نداشته و برجام همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.

آمریکا در حالی تصمیم به خارج کردن ناوهای جنگی خود از خلیج فارس دارد که هفته گذشته اوباما حضور این ناوهای هواپیمابر را نمادی از قدرت این کشور در خلیج فارس خوانده بود. وی گفته بود حضور این ناوها در خاورمیانه برای ثبات منطقه و تحت نظر گرفتن ایران است.

در سال ۲۰۱۳ آمریکا به خاطر کسری بودجه نظامی خود از اعزام نیروهای نظامی و ناوهای جنگی اش به خاورمیانه خودداری کرده بود.

خبرگزاری فرانسه نیز در گزارشی از برداشتن تحریم های اقتصادی علیه ایران از سوی اتحادیه اروپا خبر داد و نوشت کشورهای عضو این اتحادیه در صورت تایید آژانس انرژی اتمی تحریم های خود را برمی دارند.

اتحادیه اروپا اعلام کرده است در صورت تایید آژانس و اطمینان از برنامه های هسته ای ایران تحریم های خود را لغو خواهد کرد.