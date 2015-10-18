تحریم صربستان علیه روسیه خودکشی سیاسی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یک روزنامه صربستانی به نقل از منابع دیپلماتیک در بلگراد اعلام کرده است که این کشور در نظر دارد به ائتلاف کشورهای اروپایی علیه روسیه بپیوندد.

کشورهای اروپایی در پی بحران اوکراین و الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه یک سری تحریم های اقتصادی علیه این کشور اعمال کردند.

صربستان پیش از این اعلام کرده بود که به ائتلاف ضدروسی کشورهای اروپایی ملحق نخواهد شد ولی در یک چرخش سیاسی موضع خود را نسبت به روسها تغییر داده است.

در پی این خبر یک مقام سیاسی این کشور گفته است که این اقدام دولت صربستان یک خودکشی سیاسی است چون بیشتر مردم صربستان به این موضوع علاقه چندانی ندارند.

راسکوویچ ایویک سیاستمدار کهنه دار صرب که در دانشگاههای این کشور در رشته روانشناسی تدریس می کند می گوید گرایش های ضد روسی در میان مردم صرب طرفدار ندارد و اگر دولت بخواهد در مقابل روسیه از کشورهای اروپایی حمایت کند باید اقدام دولت را نوعی خودکشی سیاسی دانست.

وی گفت: در صورت ادامه چنین سیاست هایی صربستان تبدیل به یک مستعمره دیگر اتحادیه اروپا خواهد شد که به سادگی فرمانهای بروکسل را اجرا خواهد کرد.

این سیاستمدار صربستانی با اشاره به روابط باسابقه روسیه و صربستان خطاب به مقامات این کشور یادآور شد که در صورت طرفداری از مواضع اروپایی ها علیه روسیه باید منتظر عواقب آن باشند.

روسیه و صربستان دارای قراردادهای تجاری گسترده ای در حوزه های مختلف نفت و گاز هستند.