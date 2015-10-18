اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ سقوط یورو در هفته جاری

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

فایننشال تریبون : ژاپن و کره جنوبی جلوتر از دیگران در صف خرید نفت ایران قرار گرفتند.

رویترز : فروش دلار آمریکا توسط بانک‌های مرکزی جهان در ماه آگوست به یک رکورد تبدیل شد.

بلومبرگ : آمریکا حفاری در سواحل آلاسکار را متوقف کرد.

انرژی ورلد : چین ۵ میلیارد دلار در حوزه انرژی تجدید پذیر در هند سرمایه گذاری می کند.

خبرگزاری فرانسه : دولت فرانسه قیمت بنزین را افزایش می دهد.

سی ان بی سی : اعتماد آمریکایی به وضعیت اقتصادی این کشور در ماه جاری میلادی افزایش یافته است.

فایننشال تریبون : ایران در ۶ ماه گذشته ۶.۵ میلیارد دلار صادرات نفتی و غیر نفتی از «پارس جنوبی» داشته است.

بلومبرگ : انتظار می رود افزایش ارزش پوند در هفته جاری میلادی تداوم داشته باشد.

ترید عربیا : آفریقای جنوبی خواهان خرید سالانه ۲۴ میلیون بشکه نفت از عراق است.

آی ام اف : رئیس سابق صندوق بین المللی پول به دنبال طرح دعوی به دلیل اتهامات مالی وارده به وی در زمان تصدی گری صندوق بین المللی پول است.

گلف بیزنس : بانک‌های خاورمیانه به دلیل کاهش قیمت نفت با گردش مالی ضعیفی روبرو شده اند.

بلومبرگ : پیش بینی می شود در هفته جاری، شاهد کاهش بیشتر ارزش یورو باشیم.

رویترز : هند ۱۰ درصد از سهام شرکت زغال سنگ خود را به ارزش ۳.۳ میلیارد دلار واگذار می کند.