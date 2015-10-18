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۲۶ مهر ۱۳۹۴، ۸:۱۹

اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ سقوط یورو در هفته جاری

اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ سقوط یورو در هفته جاری

مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

فایننشال تریبون : ژاپن و کره جنوبی جلوتر از دیگران در صف خرید نفت ایران قرار گرفتند.

رویترز : فروش دلار آمریکا توسط بانک‌های مرکزی جهان در ماه آگوست به یک رکورد تبدیل شد.

بلومبرگ : آمریکا حفاری در سواحل آلاسکار را متوقف کرد.

انرژی ورلد : چین ۵ میلیارد دلار در حوزه انرژی تجدید پذیر در هند سرمایه گذاری می کند.

خبرگزاری فرانسه : دولت فرانسه قیمت بنزین را افزایش می دهد.

سی ان بی سی : اعتماد آمریکایی به وضعیت اقتصادی این کشور در ماه جاری میلادی افزایش یافته است.

فایننشال تریبون : ایران در ۶ ماه گذشته ۶.۵ میلیارد دلار صادرات نفتی و غیر نفتی از «پارس جنوبی» داشته است.

بلومبرگ : انتظار می رود افزایش ارزش پوند در هفته جاری میلادی تداوم داشته باشد.

ترید عربیا : آفریقای جنوبی خواهان خرید سالانه ۲۴ میلیون بشکه نفت از عراق است.

آی ام اف : رئیس سابق صندوق بین المللی پول به دنبال طرح دعوی به دلیل اتهامات مالی وارده به وی در زمان تصدی گری صندوق بین المللی پول است.

گلف بیزنس : بانک‌های خاورمیانه به دلیل کاهش قیمت نفت با گردش مالی ضعیفی روبرو شده اند.

بلومبرگ : پیش بینی می شود در هفته جاری، شاهد کاهش بیشتر ارزش یورو باشیم.

رویترز : هند ۱۰ درصد از سهام شرکت زغال سنگ خود را به ارزش ۳.۳ میلیارد دلار واگذار می کند.

 

کد مطلب 2943236
علیرضا کمندی

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