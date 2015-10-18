به گزارش خبرگزاری مهر، «رو به رو»به نویسندگی و کارگردانی رایا نصیری از اواخر مرداد ماه به مرحله پیش تولید رسیده و فیلمبرداری با انتخاب بازیگران تا مدتی دیگر آغاز خواهد شد.

این فیلم برای حضور در گروه سینمایی «هنر و تجربه» مقابل دوربین می رود و نخستین نمایش آن در جشنواره فیلم فجر خواهد بود.

فهرست عواملی که تاکنون همکاریشان در پروژه «رو در رو» قطعی شده عبارتند از نویسنده و کارگردان: رایا نصیری، مدیر فیلمبرداری: علی محمد قاسمی، صدابردار: حسین بشاش، طراح گریم و لباس: گیتا شکری، مشاور گریم: پرویز شکری، طراح صحنه: رایا نصیری، مدیر برنامه ریزی: حمید ازوجی، منشی صحنه: آسیه حیدری، دستیار تهیه: ثمینه پهلوانی زاده، مشاور پروژه: محمد شهبازی، مشاور رسانه ای: بهناز شیربانی، تهیه کنندگان: علیرضا شادیزاده، مهدی شادیزاده، سرمایه گذار: محمد جعفرنژاد.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: در پس هر گفتگویی رازی است که معنای حقیقی رابطه است. سارا بعد از سال ها در جستجوی مفهوم عمیق تری از گذشته رنج آورش است تا شاید آینده اش سرشار از ارامش باشد.

رایا نصیری تا کنون نویسنده و کارگردان فیلم های مستندی چون مضرات سیگار، چوب سرخ، یک آن، دخترم، باران، فرناز، کوچِ خاک را بر عهده داشته است و بازی در فیلم هایی چون پنهان، تنها دو بار زندگی می کنیم، صبحی دیگر، امتحان، کیسه برنج و چکمه را در کارنامه هنری خود دارد.