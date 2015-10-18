به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا تاجگردون شنبه شب در همایش اندیشکده استان افزود: یکی از مهمترین علت های عدم رشد این استان نبود دانش بوده است.

وی بر توسعه سریع علم در استان تاکید کرد و اظهار داشت: کهگیلویه و بویراحمد با داشتن ۵۰ واحد دانشگاهی ظرفیت توسعه علمی را دارد.

تاجگردون افزایش رقابت در عرصه توسعه علمی را مطلوب دانست و گفت: این به شرطی است که این رقابت رو به جلو باشد و رقابت به تقابل نینجامد.

نماینده گچساران و باشت نبود پارک علم و فن آوری در استان را نگران کننده دانست و تصریح کرد: فرآیند تبدیل علم به تولید و تولید به تجاری سازی و رشد اقتصادی در این پارکها انجام می شود.

وی افزود: در این استان اگرچه محدودیتهایی در بخش های صنعت و منابع اعتباری، زمین و .. وجود دارد اما در زمینه دانش هیچ محدودیتی وجود ندارد.

وی با ابراز گلایه از بر زمین ماندن احداث پارک علم و فناوری استان گفت: این پارک چندین سال است که معطل زمین مانده و این در حالی است که جایی می بینیم یک تپه را ویران می کنند و یا چندین هکتار زمین تصرف می شود.

تاجگردون با بیان اینکه با آوردن پول و منابع اقتصادی رشد و توسعه استان اتفاق نمی افتد، اظهار داشت: اعتبارات این استان ۲.۵ برابر شده اما اگر دانش نداشته باشیم و بلد نباشیم این پول را درست مصرف کنیم، رشد و توسعه نخواهیم داشت.

وی بر توسعه علمی در زمینه هایی که مزیت نسبی استان است، تاکید کرد و گفت: باید مزیت های استان شناسایی و برمبنای آن توسعه شکل گیرد.

تاجگردون در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات بافت شهری در استان اشاره کرد و بیان داشت: در این استان همه چیز را بدون برنامه می سازیم و این موجب بروز مشکلات و کمبودهای عدیده ای در شهرهای استان شده است.