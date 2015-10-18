مازندران در زمینه ورزش کارگری پیشرو است

شهرام ابراهیمیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهداف مهم توجه به کارگران در موضوع ورزش اظهار داشت: مهمترین اهداف ورزش کارگری، فعالیتهای منظم و اصولی و توسعه و ترویج رشتههای مجاز ورزشی کارگری در واحدهای تولیدی و کارگری و اشاعه فرهنگ جوانمردی، پهلوانی، قهرمانی در جامعه هدف و بالا بردن قابلیتهای جسمانی و روحی کارگران و توسعه همگانی کردن ورزش در میان اقشار مختلف جامعه کارگری بهمنظور ارتقا سلامت عمومی و افزایش بهرهوری در واحدهای تولیدی، خدماتی، کشاورزی است.
وی افزود: جهتگیریهای اساسی و تأثیرگذار مسئولان مرتبط در بخش ورزش کارگری، زمینهساز پویایی و رشد ورزش این قشر زحمتکش کشور است که امروزه کارکردها و نتایج بیبدیل ورزش در ابعاد اجتماعی، تربیتی، اقتصادی و سلامتی بر همگان محرز و آشکار است.
مدیر اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران خاطرنشان کرد: در همین راستا این اداره کل جهت ترغیب و تشویق و ایجاد انگیزه در میان اقشار مختلف جامعه کارگری از هرگونه کمک و مساعدت به ورزش کارگران دریغ نمیورزد زیرابه ایجاد انگیزه و بالا بردن بهرهوری در جامعه هدف اعتقاد ویژهای دارد.
ابراهیمیان بیان داشت: مازندران یکی از بهترین استانها درزمینهٔ ورزش کارگری است که همیشه در این زمینه پیشرو بوده است.
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