به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ناصر آبزن صبح یکشنبه در نشست خبری که در معاونت نظام وظیفه عمومی استان هرمزگان برگزار شد، بیان داشت: خدمات نظام وظیفه و ثبت نام برای انجام وظیفه عمومی از طریق درگاه اینترنتی انجام می شود، در راستای کاهش خدمات حضوری مراجعه کنندگان بسیاری از خدمات نظام وظیفه به صورت الکترونیکی صورت می پذیرد.

وی با بیان اینکه آخرین وضعیت مشمول خدمت از طریق پیامک و درگاه انتظامی اعلام می شود، اظهارداشت: مشمولان به دو دسته عادی و فارغ التحصیلان تقسیم می شوند، مشمولان عادی نوزدهم هر ماه اعزام می شوند و مشمولان دانشگاهی هر دوماه یکبار اعزام می شوند. مشمول متاهل پس از گذراندن دوران آموزشی به محل سکونت همسرش منتقل خواهد شد.

به گفته سرهنگ آبزن، مشمولان معافیت پزشکی به چهار دسته تقسیم می شوند، تعدادی از مشمولان سالم هستند، تعدادی هم بیمار هستند اما در محل های غیر رزمی خدمت می کنند. برخی به علت نقص عضو موقت به سربازی اعزام نمی شوند. دسته دیگر مشکل روحی و روانی دارند که مشمول خدمت نمی شوند و معافیت دائم می گیرند.

معاونت نظام وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی هرمزگان در مورد معافیت تحصیلی یادآور شد: افرادی که وارد سن ۱۹ سالگی شوند شش ماه فرصت دارند در دانشگاه قبول و ادامه تحصیل دهند. کسانی که در سنوات اعلام شده غیبت نداشته باشند می‌توانند طبق قانون ادامه تحصیل دهند. افرادی هم که قبل از سن مشمولیت فارغ التحصیل می شوند یکسال فرصت دارند خود را به نظام وظیفه معرفی کنند.

سرهنگ آبزن اعلام کرد: بعد از رسیدن افراد به سن مشمولیت، باید تعیین و تکلیف شوند. دانشجویان و دانش آموزان معرفی نامه از دانشگاه و محل تحصیل ارایه کنند و تضمین های متناسب با کشور مقصد از افراد گرفته می شود. اما اگر سفر زیارتی و تفریحی باشد ۱۵ میلیون تومان بابت تضمین دریافت می شود.

وی در مورد طرح جریمه مشمولان غایب که در بودجه سال ۹۴ هم اعلام شده است، عنوان کرد: پیش ثبت نام تا پایان سال ۹۳ انجام گرفت، در سال جاری افراد فراخوان شده و پس از تکمیل پرونده و پرداخت وجه اعلام شده کارت پایان خدمت صادر شد. هشت هزار نفر ثبت نام کردند که از این تعداد پنج هزار نفر تکمیل پرونده و برای صدور کارت به مرکز ارسال شد.

وی اعلام کرد: از تاریخ ۲۰ مهرماه تا ۲۰ آذرماه سال جاری مهلت تکمیل پرونده های جریمه مشمولان غایب خدمت تمدید شد. همچنین ثبت نام جدید جامانده های طرح جریمه یا خرید خدمت مشمولان غایب آغاز خواهد شد.