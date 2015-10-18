افزایش تعداد مقالات پژوهشگران کشورمان در مجلات معتبر دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی‌اکبر ولایتی، رئیس کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص آینده روشن و همراه با پیشرفت کشور به پشتوانه حرکت عظیم و پرشتاب علمی و فناوری، گفت: آنچه مقام معظم رهبری فرموده‌اند ناظر به پیشرفت آشکاری است که هر ساله در زمینه‌های مختلف علمی شاهد آن هستیم و با این روند کاملاً طبیعی است که ما چنین پیش‌بینی‌ای را از آینده کشور داشته باشیم.

وی با اشاره به آمار ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفری دانشجویان کشور، گفت: ما در سالهای اخیر به طور قابل توجهی شاهد رشد کمی و هم رشد کیفی دانش و دانشگاه‌ها بوده‌ایم و این امر بدون شک در وضعیت علم و فناوری در کشور مؤثر بوده و خواهد بود.

رئیس کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان این که به طور بی‌سابقه‌ای کیفیت کار آموزشی و پژوهشی در کشور ما ارتقا پیدا کرده است، این ارتقای کیفیت را ضامن پیشرفت و آینده روشن کشور به پشتوانه حرکت علمی توصیف کرد.

وی افزایش تعداد مقالات چاپ شده از سوی پژوهشگران کشورمان در مجلات معتبر دنیا را شاهد ارتقای کیفیت پژوهش در جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و گفت: از این نظر ایران در میان ۲۰۰ کشور جهان در رتبه شانزدهم قرار دارد و این چیزی است که به هیچ وجه با پیش از انقلاب قابل مقایسه نیست و حتی با سال‌های اخیر نیز نمی‌توان آن را مقایسه کرد.

ولایتی با بیان این که چنین شتابی در رشد علمی قطعاً در آینده آثار خود را نشان خواهد داد، افزود: در این شرایط طبیعی است که ما به آینده علمی کشور و نتایجی که این پیشرفت به همراه دارد، خوش‌بین باشیم.