ريشه همه مشكلات ملل دنيا در وجود چند قدرت سلطه گر است/ بمب گذاري رذالت بار در حرم حضرت هادي (ع) از موضع شكست دشمنان ماست

به گزارش خبرنگار اعزامي مهر به چهارمحال و بختياري محمود احمدي نژاد رئيس جمهور امشب در اولين برنامه خود پس از حضور دراستان چهار محال و بختياري در جمع منتخبين اين استان با اشاره به علت تعويق چند باره سفر وي به اين استان گفت: بنا بود در سومين سفر استاني خدمت شما برسيم. اما بارش سنگين برف اين اجازه را به ما نداد ولي در عين حال به دنبال اين بوديم كه در سال جاري به خدمت شما برسيم.

وي افزود امروز صبح در عرض چند دقيقه اوضاع جوي متحول شد و نشد كه وارد شهركرد شويم اما به محض مساعد شدن شرايط آب وهوا اكنون به حضورتان رسيده ايم و طي دو روز آينده نيز در اين استان مسائل مختلفي را مطرح مي كنيم و اگر باز هم نظراتي از جانب شما مطرح بود هرگونه كه مي توانيد ما را از آن موضوع مطلع كنيد.

احمدي نژاد با اشاره به مسائل بين المللي اظهار داشت امروز بشريت با چالش هاي بسيار مهمي همچون وجود كشورهاي ثروت مند و ضعيف و كشورهاي سلطه گر و تحت سلطه مواجه است.

وي با بيان اينكه دنيا از وجود چند قدرت سلطه گر سيري ناپذير در رنج است افزود: ريشه همه مشكلات ملل دنيا را مي توان در چند قدرت سلطه گر يافت سلطه گراني كه علاقمند هستند با تسلط بر تمام قدرت هاي دنيا روش، زندگي، فرهنگ و حرف هاي خود را بر ملت ها تحميل كنند و ثروت محرومان همواره به سمت خزانه هاي آن در جريان باشد.

رئيس جمهور تصريح كرد: آنان براي اينكه صنعت و فن آوري را درانحصار خود داشته و ثروت و قدرت خود را همواره حس كنند بلاي جان ملتها شده اند .

وي چاره مشكلات امروز دنيا را برگشت به اديان الهي و عدالت عنوان كرد و گفت" بدون عدالت امكان برپايي صلح و آرامش و رسيدن به زندگي سعادتمند وجود ندارد و به همين دليل انقلاب اسلامي امروز به دنبال پاسخگويي به اين نياز است و ماموريت دارد اين مشكلات اساسي را با اتكا بر عدالت مرتفع كند.

احمدي نژاد انقلاب اسلامي را پرچم دار رهايي بشريت از سلطه استكبار خواند و اظهار داشت: ريشه عداوت دشمنان با جمهوري اسلامي به همين جهت گيري ها ي ملت ايران باز مي گردد وبه لطف هوشياري و پايداري ملت ايران در طول 27 سال گذشته جبهه انقلاب هر روز درحال پيشروي و جبهه استكبار در حال عقب نشيني است.

وي افزود: در لبنان نظام سلطه بايك سرمايه گذاري سنگين تلاش مي كند جنگ داخلي را به اين ملت تحميل كند اما مديريت انقلاب اسلامي به كمك ملت لبنان مي آيد و توطئه پيچيده دشمنان را خنثي مي كند ودر فلسطين كه با اشغال آن نظام سلطه تصور مي كرد پايگاهي براي تسلط بر جهان اسلام ايجاد كرده و شعار "نيل تا فرات" را سر داده بود به رغم تبليغات گسترده دشمنان ملت فلسطين با دست خالي و در اوج مظلوميت رژيم صهيونيستي را در محاصره خود قرار داده و هر روز پيروزي هاي جديدي به دست مي آورد و در عراق كساني كه تصور مي كردند با سرنگوني رژيم صدام پايگاه قدرت مندي براي خود مي يابند اينگونه نشد بلكه عراق اكنون به پايگاهي قدرت مند براي دفاع از آرمان ها و فرهنگ اسلامي تبديل شده است.

احمدي نژاد تاكيد كرد امروز عليرغم سرمايه گذاري سنگين نظام سلطه، عشق به انقلاب اسلامي در دل ملل دنيا موج مي زند و ملت ايران تبديل به الگويي براي همه ملتهاي اسلامي شده است .

وي توهين به ساحت مقدس پيامبراسلام را نه از موضع قدرت و اقتدار بلكه از موضع ذلت و زبوني دانست و اظهار داشت: كساني كه در مقابل منطق اسلام و پيامبر كم آوردند غيظ خود را اين گونه نمايش مي دهند و صهيونيست ها از اين طريق مي خواهند از مسلمانان انتقام بگيرند و در همين راستا اينگونه مرقد امام مظلوم ما امام هادي (ع) همانجايي كه چشم ميليون ها انسان به آن دوخته شده و مدفن پدربزرگ انسان كامل مورد هجوم قرار مي گيرد و با رذاالت مرقد آن بزرگوار را بمب گذاري مي كنند كه اين نه از موضع قدرت بلكه از موضع شكست است .

رئيس جمهور با بيان اينكه اهانت كنندگان به ساحت پيامبران و معصومين هرگز حاصلي جز ذلت ابدي نداشته اند افزود: ترديد نداريم كساني كه دست به چنين اقداماتي مي زنند درمقابل موج اسلام خواهي منكوب شده و شكست خواهند خورد.

وي تصريح كرد افراد بي فرهنگ و خون آشام كه از انسانيت بويي نبرده اند تصور مي كنند اگر مرقد امام هادي (ع) را منفجر كردند دراراده ملت اسلامي خللي وارد مي شو، بله ما عزادار شكسته شدن حرمت انسانيت و حريم ارزشهاي الهي هستيم اما بايد بدانند كه با اين اقدامات ما مصمم تر از گذشته در مسير آرمان هاي انقلاب حركت خواهيم كرد.

احمدي نژاد تاكيد كرد: امت اسلام در دوره انقلاب اسلامي ديگر ترس و شكست را تجربه نمي كند بلكه آنرا بر جبهه دشمنان ذبون خود تحميل خواهد كرد و اكنون نيز ما در حال مشاهده روشن نشانه هاي شكست و اضمحلال نظام سلطه هستيم و مطمئنيم ملت ايران و همه نسل ها به زودي شاهد نابودي نظام سلطه و برپايي پرچم عدالت و خداپرستي خواهند بود.

رئيس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود چهار محال و بختياري را استاني پر افتخار و سرشار از استعداد هاي الهي از لحاظ انساني و طبيعي عنوان كرد و با اشاره به توانايي هاي اين استان درزمنيه هاي آب ، زمين، جنگل ، اقليم و معادن گفت: در اين استان كه در انقلاب اسلامي همواره نقش هاي پيشتاز را برعهده داشته ،علما ، ادبا و شعراي فراواني را دردامان خود پرورش داده است.

در اين قسمت از سخنان رئيس جمهور فردي از ميان جمعيت فرياد زد: "بيداد از زمين خواري" كه رئيس جمهور در پاسخ به وي گفت: دولت برآمده از اراده هاي شما دست همه نا اهلان را از بيت المال كوتاه خواهد كرد چرا كه ما بايد در تمام صحنه ها در دفاع از حقوق عمومي، عدالت و ارزشها محكم، شجاع، صريح و بدون ملاحظه باشيم.

وي افزود: امكانات و منابع و مناصب كشور چيزهاي شخصي نيست بلكه متعلق به عموم مردم است و همه ما موظفيم بر استفاده درست از اين امكانات نظارت كرده و هر جا مشكلي ديديم فرياد بزنيم.

رئيس جمهور دولت را با همه ظرفيت در خدمت ملت خواند و گفت : از نشانه هاي عدالت اين است كه دولت در گام هاي اول به استان شما آمده است تا مشكلات را بررسي كرده و به نقطه اي برسيم كه حتي هيچ استعدادي معطل نماند.

پيش از سخنان رئيس جمهور، "صادقي" استاندار چهارمحال و بختياري ، "معتمدي" منتخب مركز آموزش عالي، "رئيسي" رئيس دانشگاه آزاد، نماينده دانشجويان، "حيدري" نماينده فرهنگيان و دانش آموزان، "امير خاني" نماينده شوراهاي شهر و روستا، "هاديان" نماينده بانوان و فرزند شهيد نوروزي به نمايندگي از خانواده هاي شهدا وايثار گران ضمن خوش آمد گويي به بيان قسمت هايي از مشكلات استان چهارمحال و بختياري پرداختند.