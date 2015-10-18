پرچم بزرگ محرم در بام ایران به اهتزار درآمد

بهمن عسگری سوادجانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نصب پرچم بزرگ محرم در شهرکرد، اظهار داشت: این پرچم به مناسبت آغاز ماه محرم و ایام سوگواری امام حسین(ع) نصب شده است.

وی عنوان کرد: اين پرچم با ابعاد ۱۱.۵ در ۲۲ متر و مساحت ۲۵۳ متر مربع در ارتفاع ۵۰ متر به اهتزار درآمده است.

وی افزود: این پرچم در محل اداره کل میراث فرهنگی استان چهارمحال و بختیاری نصب شده است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری گفت: این پرچم که بزرگ ترین پرچم محرمی در سطح استان است هم اکنون در ارتفاع ۵۰ متری نصب شده است

بهمن عسگری سوادجانی در ادامه با اشاره به برگزاری هشت برنامه به مناسبت ماه محرم توسط میراث فرهنگی استان چهارمحال و بختیاری، ادامه داد: نصب بنر، برگزاری مراسم زیارت عاشورا و... از مهمترین برنامه هایی است که توسط سازمان میراث فرهنگی در چهارمحال و بختیاری انجام می شود.