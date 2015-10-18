صادق صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دامپزشکی تمهدیات نظارتی و بازرسی ویژه ای در طول سال به اجرا درمی آورد، اضافه کرد: با این وجود برخورد قهری با تولید کننده یا فروشنده متخلف در اولویت آخر بازرسی ها است.

وی با بیان اینکه صرف برخورد قهری و پلمپ و تعطیلی یک واحد تولید یا فروش نمی تواند مصرف فرآورده غیر بهداشتی را کاهش دهد، تاکید کرد: نمونه آن در کشتار غیر مجاز روستای آراللو به اثبات رسید که علاوه بر برخورد با واحدهای فروش متخلف همزمان تلاش کردیم سطح آگاهی عمومی را افزایش دهیم.

مدیر کل دامپزشکی استان با بیان اینکه در چند ماه اخیر برای برخی واحدهای فروش متخلف این روستا حتی حکم حبس صادر شده است، ادامه داد: با این وجود انتظار می رود دستگاه های فرهنگی و به ویژه رسانه ها نسبت به آگاه سازی عموم مردم و شهروندان اقدام کنند.

به گفته صالحی در صورتی می توان به مدیریت بهینه دست یافت که در کنار کاهش عرضه بتوان کاهش تقاضای فرآورده غیر بهداشتی را شاهد بود.

وی با یادآوری اجرای تمهیداتی از جمله نشانه گذاری گوشت قرمز و سفید با هدف پیگیری سلامت دام، اضافه کرد: علاوه بر این بازرسی مستمر از کشتارگاه ها، مراکز فروش و عرضه و حتی مراکز ارائه خدمات دامی انجام می شود.

به گفته مدیر کل دامپزشکی استان تولیدات دامی این استان به لحاظ کیفیت قابل توجه است و تلاش بر این است با سلامت کامل در سفره های خانواده ها مورد استفاده قرار گیرد.