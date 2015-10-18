۱۸۰ هزار نفر از یازدهمین نمایشگاه کتاب کرمانشاه بازدید کردند

ابراهیم رحیمی زنگنه در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آمار بازدیدکنندگان از یازدهیمن نمایشگاه بزرگ کتاب کرمانشاه گفت: از ابتدای آغاز به کار نمایشگاه مذکور تا شامگاه ۲۵ مهر ماه حدود ۱۸۰ هزار نفر از آن بازدید کرده اند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه از فروش بیش از یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال بن خرید کتاب نیز طی این مدت خبر داد.

وی با بیان اینکه ۱۸ عنوان برنامه جنبی برای نمایشگاه مذکور در نظر گرفته شده است گفت: برنامه معرفی انجمن موسیقی استان کرمانشاه، برگزاری نشست تخصصی فرهنگ عاشورایی با حضور رئیس حوزه علمیه استان، برگزاری نشست تخصصی حافظ شناسی، معرفی انجمن طراحان گرافیک، برگزاری کارگاه گرافیک، نشست تخصصی تعزیه، معرفی انجمن نمایش و دفتر نمایش خیابانی استان از جمله برنامه های جنبی برگزار شده در حاشیه برگزاری نمایشگاه یازدهم تاکنون بوده است.

وی افزود: هم چنین نشست تخصصی کار عملی گرافیک، نشست تخصصی شبکه های اجتماعی با موضوع فرصت ها و تهدیدهای این شبکه ها از دیگر برنامه های برگزار شده در بخش جنبی نمایشگاه است.

رحیمی زنگنه از معرفی انجمن های ادبی استان، برگزاری عصر شعر آیینی و عاشورایی به همراه تجلیل از شاعر آیینی کودک و نوجوان فریبرز لرستانی(آشنا) در ادامه برنامه های بخش جنبی نمایشگاه مذکور خبرداد.

وی افزود: برگزاری نشست تخصصی بررسی ابعاد حادثه منا، معرفی انجمن کاریکاتور و خوشنویسان استان، نقد و بررسی کتاب ماهی ها در سه ثانیه عاشق می شوند، نشست تخصصی بحران هویت، معرفی انجمن سینمای جوان استان نشست تخصصی محتوای رسانه های دیجیتال و نشست تخصصی پیشگیری از آسیب های اجتماعی با موضوع اعتیاد نیز از دیگر برنامه های بخش جنبی نمایشگاه مذکور است که در روزهای باقیمانده از آن برگزار می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه از اجرای نمایش آیینی «در میانه میدان نبرد» به عنوان دیگر بخش جنبی نمایشگاه مذکور یاد کرد که هر روز راس ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه در محوطه داخلی یازدهمین نمایشگاه کتاب کرمانشاه برگزار می شود.

وی به برپایی دومین نمایشگاه رسانه های دیجیتال نیز در ۴۰ غرفه و با سه هزار عنوان نرم افزار همزمان با نمایشگاه کتاب نیز اشاره کرد و گفت: اقلام عرضه شده در این نمایشگاه نیز با تخفیف ۳۰ تا ۵۰ درصدی به فروش می رسند.

رحیمی زنگنه تخفیف نمایشگاه کتاب را نیز ۳۰ درصد اعلام کرد که ۲۰ درصد از طریق بن و ۱۰ درصد توسط ناشران اعمال می شود.

وی تصریح کرد: همه افراد شرکت کننده در نمایشگاه می توانند با ارائه کارت ملی از ۲۰ هزار تومان بن تخفیف بهره مند شوند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه ادامه داد: هم چنین افراد با مقاطع تحصیلی دیپلم و فوق دیپلم می توانند از ۳۰ هزار تومان بن تخفیف، خریداران با مقاطع تحصیلی کارشناسی از ۴۰ هزار تومان و با مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر از ۵۰ هزار تومان بن تخفیفی بهره مند شوند.