90 درصد آمبولانس هاي بين شهري فرسوده اند / آمبولانس هاي شهرستانها فاقد تجهيزات لازم هستند

رئيس اورژانس كشور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: معضل فرسودگي آمبولانس هاي بين شهري به گونه اي است كه احتمال خرابي اين خودروها در بين مسير وجود دارد.

دكتر فرزاد پناهي با بيان اينكه سيستم اورژانس بين شهري براي انتقال بيماران به بيمارستانهاي ديگر دچار مشكلاتي نظير فرسودگي و استهلاك دستگاههاي آمبولانسي است ، اظهار داشت: اين آمبولانس ها براي انتقال بيماران از شهري به شهر ديگر تجهيز نشده اند بنابراين به علت نداشتن تجهيزات و امكانات لازم استاندارد نيستند.

رئيس اورژانس كشور تصريح كرد: با وجود اينكه بيماراني كه براي انتقال به بيمارستان هاي ديگر از اين آمبولانس ها استفاده مي كنند خدمات درماني اوليه را دريافت كرده اند اما ممكن است در حين انتقال هر لحظه بد حال شوند و در اين صورت اين آمبولانس ها بايد خدمات لازم در زمينه درمان را به بيمار ارائه كنند اما متاسفانه اين آمبولانس ها فاقد تجهيزات لازم هستند.

وي گفت: اجراي طرح خودگرداني بيمارستانها نيز نه تنها اقتصاد بيمارستانها را فلج كرده ، بلكه به خدمات درماني نيز آسيب وارد كرده است. به گونه اي كه بيمارستانها نمي توانند تجهيزات لازم خود را به روز كنند و نيز به جاي توجه به مواردي نظير جراحي ها و سوختگي ها ، به مواردي كه جنبه درآمد زايي براي بيمارستان دارد ، توجه مي كنند.

