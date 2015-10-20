به گزارش خبرنگار مهر، رفتار عجیب نورمحمدی و سوشا مکانی در دیدار پرسپولیس با صبای قم نشان داد که پرسپولیس از نظر روحی و روانی مشکلاتی دارد که پس از درگذشت هادی نوروزی شروع شده و همچنان ادامه دارد.

در واقع برانکو، خوردبین و باقری با تیمی مواجه هستند که حتی در دیداری که به یادبود نوروزی و با حضور فرزند کاپیتان انجام می شود نیز نمی‌توانند خود را کنترل کنند و بی دلیل کاری می‌کنند که پرسپولیس ضربه می‌خورد هم از منظر شخصیتی و هم از نظر فنی چرا که حالا خبر می‌رسد شاید به دلیل گفتار خارج ازعرف بازیکن این تیم تا سه جلسه محروم شود.

به این ترتیب باید گفت، گل بود به سبزه هم آراسته شد، پرسپولیس نوروزی را کم داشت، حالا نورمحمدی را هم باید روی سکو ببیند چرا که او با بازیکن حریف درگیر شده و کارش با او به حرف‌های عجیب رسیده است.

این اتفاق نشان می‌دهد که پرسپولیس حالا کمک لازم دارد، کمک روحی و البته فنی چرا که جایگاه این تیم در جدول رده بندی هم جایگاه درستی نیست و اگر بحران این تیم مدیریت نشود ممکن است عواقب جبران ناپذیری برای پرسپولیس رقم بخورد.

در واقع بحران فنی که تقریبا وجود داشت اما حالا این بحران از ابعاد فنی خارج شده و به بحران روحی رسیده و این کار طاهری را سخت تر می کند چرا که از دست برانکو هم کاری ساخته نیست. پرسپولیس اما بی کس و کار نیست، این تیم پراز مردانی است که می‌توانند به پرسپولیس کمک کنند، یکی از آنها را هواداران این تیم در مواجهه با اعتراض‌های دایی صدا زدند.

صدا زدن علی کریمی شاید مخالفت و یا اعتراض بود به علی دایی که در این روزها نه تنها به پرسپولیس کمک نمی‌کند بلکه به تعبیر برخی دوست داشته حتما صبا از روی این تیم رد شود و برود اما همه آن صدا‌زدن اعتراض نبود، بلکه ندای درونی هم بود.

علی کریمی محبوب ترین بازیکن تاریخ فوتبال ایران است و در میان پرسپولیسی‌ها هم بسیار محبوب است. او شاید نماد پرسپولیسی‌ها باشد و حالا البته پرسپولیس برای خروج از بحران فنی و روحی به یکی مثل او نیاز دارد، کسی که بتواند شور و شوق و انرژی و محبوبیت را به پرسپولیس کم ستاره و داغدار و بحران زده تزریق کند.

علی کریمی می تواند کنار برانکو بنشیند و به همراه آقا کریم وزن این تیم را بالا ببرد تا نورمحمدی‌ها و مکانی‌ها متوجه شوند که اینجا جای کدام بزرگان است و بزرگتر رفتار کنند نه اینکه بی دلیل با قاضی دعوا کنند و بی دلیل با بازیکن حریف حرف‌های چاله میدانی بگویند.

البته همه این از هم گسیختگی رفتاری پرسپولیس را نباید به حساب فراغ هادی نوروزی گذاشت چرا که پرسپولیس از سال قبل دچار این نوع بی‌هویتی رفتاری و ادبی شده بود که پیام صادقیان و میثم حسینی‌ کاملا به چشم می‌آمدند اما حالا نوعی از هم پاشیدگی هم به این مسئله اضافه شده است.

اگر طاهری این ماجرا را مدیریت نکند و به تیمش انرژی ندهد و کار از دست همه در برود‌ و آن روز دیگر با اضافه کردن علی کریمی هم شاید نتوان کار را درست انجام داد.