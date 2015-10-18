کمبود ویتامین «دی» در تغذیه شهروندان اردبیلی جدی است

عبدالرسول ادیب در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: منبع اصلی تامین ویتامین دی بدن نور خورشید است که به دلیل شرایط اقلیمی این منطقه مشکل کمبود ویتامین دی در اغلب شهروندان به ویژه بانوان مشاهده می شود.

وی با تاکید به اینکه بیش از ۹۰ درصد شهروندان از کمبود ویتامین دی رنج می برند، متذکر شد: کمبود این ویتامین بیماریهای متعددی از جمله خرابی دندان و پوسیدگی آن، MS، دیابت، ریزش مو و بیماری های پوستی و برخی سرطان ها را به دنبال دارد.

مدیر غذا و داروی علوم پزشکی استان تاکید کرد: ویتامین دی به ندرت از طریق غذا های که مصرف می شود تامین می شود و بهترین منبع آن نور خورشید است.

ادیب افزود: با این وجود شیوه های نادرست زندگی موجب شده است شهروندان به این مهم توجه نداشته باشند.

وی تنها راه جبران کمبود این ویتامین را مصرف قرص و مکمل ویتامین زیر نظر پزشک دانست و تاکید کرد: وقتی نور کافی نداریم که ویتامین دی ما را تامین کند باید در یخچال های خود ویتامین دی داشته باشیم.

مدیر غذا و داروی علوم پزشکی استان معتقد است نه تنها ویتامین دی بلکه کمبود سایر ریز مغذی ها نیز جدی است بطوریکه برخی از جمله منزیم و آهن به ویژه در بین بانوان به وفور دیده می شود.

ادیب خواستار توجه به اصلاح تغذیه و شیوه های زندگی شد و تاکید کرد: باید به جای مصرف غذاهای پر کالری به ریز مغذی در غذاها توجه داشته باشیم.